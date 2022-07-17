Топ 5 бьюти лайфхаков, которые пригодятся каждой девушке

Своими советами с WomanHit.ru делится актриса Дарья Погодина.

Красота это вовсе не жертва, а ежедневный вклад в себя. Чтобы достичь совершенства, нам понадобятся время, немного терпения и полезные советы, которые никогда не потеряют своей актуальности. Пять крутых лайфхаков красоты — уже здесь. Мне кажется, эти советы точно будут полезны.

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1. Очищаем кожу правильно

Как известно, очищение это первый шаг на пути к здоровой и сияющей коже. Для этой цели отлично подходят косметические средства, которые заточены на качественный результат. Однако впечатляющего эффекта можно добиться с помощью обычной минеральной воды из аптеки.

Берем чистую миску для косметической процедуры. Наполняем ее минеральной водой. Желательно, чтобы она была охлажденной, тогда подтягивающий и тонизирующий эффект гарантирован. Закрываем глазки, задерживаем дыхание, и погружаем свое лицо в мисочку с минеральной водой настолько, насколько хватит воздуха. Такие ванночки не только очищают кожу, но и наполняют ее живительной влагой и насыщают кислородом. Если ищете домашнюю экспресс-процедуру перед важным мероприятием, минеральная ванночка отличный вариант.

2. Маскируем несвежие волосы

Иногда нам катастрофически не хватает времени помыть голову. В срочных случаях многие селебрити, съевшие собаку на таких делах, рекомендуют использовать кукурузный крахмал.

Берем немного средства на широкую кисточку для румян и аккуратно распределяем на корни волос. Крахмал молниеносно впитывает в себя кожный жир, и локоны выглядят свежими. Еще один вариант: включаем фен и подсушиваем кудри. Такой способ мгновенно устранит жирный блеск у корней. Теперь можно спокойно бежать на свидание.

3. Делаем зубы белее

Природная белизна зубов встречается только у отдельных счастливчиков. Если учесть, что в нашу жизнь постоянно вмешиваются кофе и чай, мечтать о «голливудской» улыбке точно не приходится. Отбеливаем зубы в домашних условиях с помощью простых средств.

Смешиваем небольшое количество обычной столовой соды с капельками лимонного сока. Затем наносим смесь на зубы и аккуратно массируем их. Зубки сразу же побелеют. Важный момент: нельзя применять силу и использовать раствор более одной минуты, поскольку можно повредить эмаль.

4. Убираем круги под глазами и делаем взгляд распахнутым

Если под рукой не оказалось профессионального консилера, можно использовать следующую хитрость.

Замазываем темные круги под глазами помадой розового или сливового оттенка. Сверху наносим тональный крем и вуаля! «Панда» в зеркале сразу же исчезла.Отличный способ выглядеть на высоте без внушительного арсенала в косметичке.

Чтобы добиться максимально распахнутого взгляда и пышных ресниц, используем обычную пудру. Берем немного средства на кисточку и припудриваем ресницы. Сверху покрываем слоем туши. Теперь реснички будут выглядеть гораздо пышнее.

5. Создаем автозагар