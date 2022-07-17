Топ 5 бьюти лайфхаков, которые пригодятся каждой девушке

Своими советами с WomanHit.ru делится актриса Дарья Погодина.
Красота это вовсе не жертва, а ежедневный вклад в себя. Чтобы достичь совершенства, нам понадобятся время, немного терпения и полезные советы, которые никогда не потеряют своей актуальности. Пять крутых лайфхаков красоты — уже здесь. Мне кажется, эти советы точно будут полезны.
Как известно, очищение это первый шаг на пути к здоровой и сияющей коже. Для этой цели отлично подходят косметические средства, которые заточены на качественный результат. Однако впечатляющего эффекта можно добиться с помощью обычной минеральной воды из аптеки.
Берем чистую миску для косметической процедуры. Наполняем ее минеральной водой. Желательно, чтобы она была охлажденной, тогда подтягивающий и тонизирующий эффект гарантирован. Закрываем глазки, задерживаем дыхание, и погружаем свое лицо в мисочку с минеральной водой настолько, насколько хватит воздуха. Такие ванночки не только очищают кожу, но и наполняют ее живительной влагой и насыщают кислородом. Если ищете домашнюю экспресс-процедуру перед важным мероприятием, минеральная ванночка отличный вариант.
Иногда нам катастрофически не хватает времени помыть голову. В срочных случаях многие селебрити, съевшие собаку на таких делах, рекомендуют использовать кукурузный крахмал.
Берем немного средства на широкую кисточку для румян и аккуратно распределяем на корни волос. Крахмал молниеносно впитывает в себя кожный жир, и локоны выглядят свежими. Еще один вариант: включаем фен и подсушиваем кудри. Такой способ мгновенно устранит жирный блеск у корней. Теперь можно спокойно бежать на свидание.
Природная белизна зубов встречается только у отдельных счастливчиков. Если учесть, что в нашу жизнь постоянно вмешиваются кофе и чай, мечтать о «голливудской» улыбке точно не приходится. Отбеливаем зубы в домашних условиях с помощью простых средств.
Смешиваем небольшое количество обычной столовой соды с капельками лимонного сока. Затем наносим смесь на зубы и аккуратно массируем их. Зубки сразу же побелеют. Важный момент: нельзя применять силу и использовать раствор более одной минуты, поскольку можно повредить эмаль.
Если под рукой не оказалось профессионального консилера, можно использовать следующую хитрость.
Замазываем темные круги под глазами помадой розового или сливового оттенка. Сверху наносим тональный крем и вуаля! «Панда» в зеркале сразу же исчезла.Отличный способ выглядеть на высоте без внушительного арсенала в косметичке.
Чтобы добиться максимально распахнутого взгляда и пышных ресниц, используем обычную пудру. Берем немного средства на кисточку и припудриваем ресницы. Сверху покрываем слоем туши. Теперь реснички будут выглядеть гораздо пышнее.
Для тех, кто мечтает выглядеть так, словно только что с курорта. Берем листочки грецкого ореха и варим примерно двадцать минут. Затем переливаем отвар в пузырек с распылителем. С помощью такого домашнего косметического средства кожа приобретет красивый бронзовый оттенок. Еще один вариант: капнуть в средство для загара любой шиммер. Так можно добиться дополнительного сияния.