3 способа скрыть свой возраст, омолодив руки дома

Принято считать, что лучше всего возраст женщины выдает кожа рук. Морщины на лице помогут скрыть ботокс и косметика, но руки все равно расскажут окружающим правду.

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Вот почему к вопросу ухода за собой нужно подходить комплексно и не забывать уделять внимание рукам. Подробнее о трех хитростях, которые подарят им вторую молодость – в материале "Рамблера".

Отшелушивание

Приготовьте скраб из двух ложек коричневого сахара, ложки оливкового масла и ложки корицы. Нанесите средство на кожу рук, оставьте его на 10 минут, а затем смойте. Скраб поможет удалить ороговевшие клетки кожи.

Питание

Чтобы напитать кожу рук и дать ее достаточно влаги, раз в неделю делайте компрессы из горсти риса или овсянки и теплой воды. Смешайте ингредиенты до состояния густой пасты, а затем нанесите средство на кожу на 10 минут. Такой компресс отлично напитает руки.

Массаж