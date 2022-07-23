3 способа скрыть свой возраст, омолодив руки дома

Принято считать, что лучше всего возраст женщины выдает кожа рук. Морщины на лице помогут скрыть ботокс и косметика, но руки все равно расскажут окружающим правду.
Вот почему к вопросу ухода за собой нужно подходить комплексно и не забывать уделять внимание рукам. Подробнее о трех хитростях, которые подарят им вторую молодость – в материале "Рамблера".
Приготовьте скраб из двух ложек коричневого сахара, ложки оливкового масла и ложки корицы. Нанесите средство на кожу рук, оставьте его на 10 минут, а затем смойте. Скраб поможет удалить ороговевшие клетки кожи.
Чтобы напитать кожу рук и дать ее достаточно влаги, раз в неделю делайте компрессы из горсти риса или овсянки и теплой воды. Смешайте ингредиенты до состояния густой пасты, а затем нанесите средство на кожу на 10 минут. Такой компресс отлично напитает руки.
Смешайте пару капель эфирного масла с любимым кремом для рук, а затем нанесите массу массажными движениями на руки, уделяя внимание всем пальцам. На каждую руку должно уйти не меньше 5 минут. Такой массаж не только поможет омолодить руки, но и окажет расслабляющий эффект.