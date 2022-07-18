Раскрыты причины появления морщин на шее у женщин

По словам врача, горизонтальные морщины, так называемые кольца Венеры, больше выражены у женщин, чем у мужчин, и образовываются с возрастом.

«Вопрос появления складок, с одной стороны, индивидуальный — у кого-то они становятся заметными уже в 25 лет, у кого-то после 35», — заявила Байрамукова и отметила, что на их образование влияют толщина подкожно-жирового слоя, эластичность кожи, неправильный прикус, курение и отсутствие косметологического ухода за упомянутой частью тела.

Кроме того, специалистка перечислила ежедневные привычки, которые провоцируют появление морщин на шее. Среди них Байрамукова отметила сон на высокой подушке, чтение лежа и постоянное использование гаджетов. «Все эти привычки в совокупности приводят к тому, что меняется положение головы. Она фактически находится в постоянном наклоне вперед, что провоцирует появление складок в области шеи», — объяснила эксперт и добавила к списку неправильную осанку и сидячий образ жизни.