Какие операции делают жены миллионеров

Быть женой миллионера — значит, постоянно работать над собой. Поддерживать вечную молодость, быть привлекательной в любом возрасте, месте и времени суток. Что выбирают избранницы влиятельных мужчин и насколько важно имя того, кто этот образ улучшает?

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Тигран Алексанян, ластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук

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Тренд или дело вкуса?

Наличие миллионов на счету мужа совсем не гарантируют умение одеваться стильно, выглядеть гармонично и вписываться в современные тренды. Слово «тюнинг», возможно, звучит немного резковато в отношении внешности, но с другой стороны сегодня филлеры в сети окружают нас повсюду. Сначала мы их наблюдаем в интернете, а потом пытаемся найти хоть какую-то изюминку в девушках-клонах. Каждый сам делает свой выбор, но когда это происходит под копирку и искусственную ретушь — зрелище, увы, печальное. Как определить, что перед вами такой тюнинговый вариант? Аккуратные носики с узкими крыльями, чересчур пухлые губы, модные лисьи глазки, заостренный подбородок. Часто — все сразу. Вряд ли в данном случае можно говорить о наличии собственного вкуса — ведь это просто желание скопировать что-то модное, не всегда слушая доводы и рекомендации врача.

На гребне волны

А кто же достоин внимательного одобряющего взгляда? Прежде всего, та женщина, которая активна, самодостаточна, имеет свою точку зрения и уверена в себе. Такая девушка тоже следит за эстетической медициной — делает малоинвазивные процедуры, продлевает молодость малотравматичными подтяжками, липофилингом и другими процедурами по совету своего врача. При желании, это может быть ринопластика по современной методике, которая имеет короткий реабилитационный период и не нарушает природную анатомию носа или блефаропластику, чтобы распахнуть взгляд и отыграть время назад. Пользуются спросом у женщин, которые следят за тенденциями, комбооперации — когда можно скорректировать одновременно несколько зон и сэкономить время и финансы. К примеру, провести липосакцию, абдоминопластику или подтяжку груди. Есть и еще один важный момент. Достигнув определенного возраста и имея финансовые возможности, некоторые пациенты решаются, наконец, устранить то, что было причиной психологического или эстетического дискомфорта. Например, горбинку на носу или широкие ноздри.

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