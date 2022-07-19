Почему тональный крем плохо ложится и как это исправить

Укротить можно даже самую капризную основу, если выполнять все правила.

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Сколько разочарования может принести тональный крем! Даже если ее активно советовали подруги, блогеры и специалисты, неожиданно основа может не преобразить кожу, а визуально сделать ее менее ухоженной. Если тон западает в поры, ложится пятнами, трескается, весь образ будет казаться неудачным. Иногда дело не в качестве основы, а в ошибках, которые мы совершаем при ее нанесении.

Неправильный инструмент

Чем вы наносите тональный? В зависимости от плотности основы идеальные инструменты для нее нанесения меняются. Универсальным считается мягкий спонж, который создает легкое покрытие. Многие визажисты считают, что проще всего нанести основу скошенной кистью, которая позволяет контролировать плотность покрытия.

Слишком много продукта

Современные тональные не требуют наслаивания, но многие все еще наносят средство слишком плотно. Если на лице получилась фарфоровая маска, попробуйте убрать излишки влажным спонжем: вымойте его от тонального, хорошо выжмите и промокните лицо похлопывающими движениями.

Слишком быстро

Если вы нанесли тон легким слоем с помощью спонжа, а средство все равно легло пятнами, возможно, вы не дождались, когда впитаются уходовые продукты: сыворотки, крема. Визажисты рекомендуют подождать несколько минут, а затем промокнуть лицо салфеткой или бумажным полотенцем. Так кожа будет напитанной и увлажненной, но тональный не станет пятнить.

Отсутствие базы

Все знают, что тональный крем не стоит наносить на неподготовленное лицо, но базой пользуются далеко не все. Хотя именно праймер помогает основе закрепиться на коже, предотвращает ее западание в поры и увеличивает время, которое средство держится на лице.

Игнорирование особенности кожи