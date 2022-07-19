10 секретов красоты восточных красавиц

Говорят, что восточные красавицы передают секреты красоты из поколения в поколение.

Фото: CoLady CoLady

Какие же тайны лежат в основе их красоты?

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1. Акцент на глаза

Одна из хитростей макияжа восточных красавиц – грамотный акцент на глаза.

На Востоке эталоном женского лица считаются длинные ресницы и ухоженные густые брови. Для ухода за ресницами и бровями восточные красавицы используют натуральные масла. А глаза подводят сурьмой, для придания выразительности тёмным глазам.

2. Уход за волосами

Обилие растительных компонентов в уходовых процедурах за волосами – секрет обладательниц длинных волос, живущих на Востоке. К примеру, перед мытьём головы, здесь принято наносить маски из кисломолочных продуктов. Кефиры и йогурты делают волосы гладкими и восстанавливают их структуру.

Для блеска волос восточные женщины используют масло семян горчицы, а для густоты – экстракт амлы или индийского крыжовника.

Здешние женщины краски для волос не используют. Здесь принято оттенять волосы натуральными красителями, например, хной или басмой. Её же используют и для укрепления волос.

3. Восточная «баня»: хамам

Походы в парную для восточных женщин – регулярная процедура.

В знаменитом турецком сериале «Великолепный век» регулярно показывают сцены, где девушки и женщины посещают хамам. Особенно описывается в сериале подготовка наложниц к посещению покоев Султана: они омывали тело водой с лепестками роз, отварами трав, наносили маски на волосы и кожу лица.

Под воздействием горячего воздуха и пара поры раскрываются, кожа очищается и становится здоровой. Кстати, в качестве скрабов женщины также используют натуральные продукты: кофейную гущу, мелкую соль, молотые зёрна.

4. Розовая вода вместо мицеллярной

Розовую воду на Востоке используют с древности: ей приписывают массу полезных свойств.

Современные восточные женщины пользуются розовой водой наравне с популярной нынче мицеллярной водой. Она помогает бороться с высыпаниями на коже, а также оказывает успокаивающий эффект и выравнивает тон лица.

5. Воск: для ухода за ногтями

Воск – очень популярное косметическое средство в странах Востока.

Его используют для укрепления ногтей, в качестве компонента масок. Смесь воска с парафином и маслами – средство, которое заменяет восточным красавицам дезодоранты.

6. Отбеливание кожи

Небахат Чехре, актриса, сыгравшая роль матери султана в сериале «Великолепный век»:

«Один из моих рецептов: я пью по утрам воду с лимоном и умываюсь такой же водой».

Удивительный факт: когда обладательницы светлой кожи стараются всячески приобрести бронзовый оттенок кожи, восточные красавицы от своей смуглости пытаются избавиться. И лучший помощник в этом – натуральный лимон.

С помощью умывания лимонной водой или скрабирования кожи лица с лимоном, восточные женщины отбеливают кожу. Этот бьюти-приём ещё и лечит кожу, избавляя от покраснений и высыпаний.

7. Натуральный парфюм

Благовония в интерьерах восточных жилищ были много веков назад, используются они и сейчас.

Именно аромапалочки насыщают жилища ароматами, они же пропитывают и одежду так, что не нужен никакой парфюм. Некоторые исследователи говорят о существовании у османов государственной политики в отношении ароматов. Всем известно, что во дворце Топкапы был создан даже архив ароматов.

На Востоке не принято пользоваться парфюмом.

Здесь не приживаются именитые бренды. А ароматы телу и волосам красавицы придают с помощью натуральных эфирных масел. ваниль, жасмин, мускус, сандал и роза – самые популярные компоненты, на основе которых создаются различные миксы эфирных масел.

8. Идеальная улыбка

Считается, что именно Восток – «родитель» такого предмета гигиены, как «мисвак» – щёточки для зубов.

Следить за чистотой полости рта – один из элементов культуры Востока.

Индустрия стоматологии современного Востока – очень развита, здесь принято регулярно посещать врачей-стоматологов и тратить немалые средства на эстетическую стоматологию, в том числе отбеливание и установку виниров.

9. Здоровая еда

У представителей Востока нет культа худобы: здесь здоровой и красивой считается женщина с округлыми формами.

Однако, сам климат и общепринятый стиль питания способствует тому, что восточные женщины не толстеют.

Здесь принято потреблять здоровую пищу даже во время праздничных застолий: много бобовых, зелени, фруктов. И даже восточные сладости – чрезвычайно полезны, ведь состоят они из мёда, орехов и различных сухофруктов.

10. Распорядок дня

Восточные женщины стараются придерживаться режима дня.