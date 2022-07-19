Реальные отзывы: стоит ли покупать дарсонваль

"Прибор мне понравился , прыщики подсушивает очень хорошо. Использовала каплю для точечных прыщиков и грибок для овала лица и шеи. Сначала было страшно, жужжание и бьет током, потом привыкла и даже стала прибавлять, но дальше первого уровня так и не зашла. Использовала прибор для проблемной кожи вместе с плазмолифтингом и кремом для проблемной кожи- результат отличный!";



"После использования аппарата воспалений стало меньше и стали проходить быстрее глубокие воспаления";



"Эффект ВАУ после месяца. Прыщи перестали выходить, поры уменьшились, лицо сияет";



"Вещь, полезная для кожи. Главное - не лениться и делать. Одно могу сказать наверняка, когда зародыш прыщика точечно обрабатываешь, на утро он уже созревает, остаётся только подсушить, обычно на это у меня уходит дня 3-4".