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3 часа назад

Реальные отзывы: стоит ли покупать дарсонваль

Мира Маркина

Дарсонваль — это аппарат для косметических процедур. Раньше он был доступен только в салонах красоты и лечебных учреждениях. Сейчас же прибор можно приобрести для домашнего использования. Зачем он нужен и стоит ли его приобретать? Изучили преимущества дарсонваля и реальные отзывы покупателей.

Реальные отзывы: стоит ли покупать дарсонваль
Фото: Adobe StockAdobe Stock

Зачем нужен дарсонваль?

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Дарсонваль используют для лечения кожи головы, лица и тела. Считается, что он:

  • помогает избавиться от акне,
  • ускоряет регенерацию при порезах и синяках,
  • сужает поры,
  • снимает отеки,
  • предотвращает появление морщин,
  • помогает ухаживать за жирной кожей,
  • борется с облысением, перхотью и жирностью волос.

Аппарат работает с помощью импульсного переменного тока и имеет несколько насадок: расческа, лепесток, грибовидная, прямая и Т-образная.

Однако у дарсонваля есть противопоказания. Среди них:

  • кровотечения и нарушение свертываемости крови;
  • эпилепсия, туберкулез, острые лихорадочные состояния;
  • злокачественные опухоли;
  • кожные заболевания: дерматит, экзема, псориаз;
  • сердечно-сосудистая недостаточность;
  • избыточный рост волос на лице;
  • нарушение чувствительности кожи;
  • расширенные сосуды на лице.
Adobe Stock

Отзывы покупателей

Купившие дарсонваль пользователи заметили положительный эффект на волосах:

"Отличный прибор. После короны очень выпадали волосы, после регулярного использования месяц через день, волосы совершенно перестали выпадать. Кроме того, появился «пушок»";

"Очень нравится эффект после использования)) волосы стали мягче, меньше стали пачкаться и выпадать, использую как для волос так и для кожи лица";

"После курса дарсонваля в совокупности с масками, скрабированием кожи головы, массажем головы начали появляться новые волосы, пушок по всей голове, как антенки торчат. Залысины начали зарастать. Делаю сначала процедуру дарсонвалем, потом наношу на кожу головы тёплое масло для активации роста волос фирмы DNC, масло Бэй, масло Капуят и закрываю голову полиэтиленовым пакетом на 1 час. Ну и конечно же, девочки, не забываем проверять здоровье, гормоны щитовидной железы, витамины. И восполнять во время дефициты".

Многие отметили также улучшение состояния воспаленной кожи лица:

"Прибор мне понравился , прыщики подсушивает очень хорошо. Использовала каплю для точечных прыщиков и грибок для овала лица и шеи. Сначала было страшно, жужжание и бьет током, потом привыкла и даже стала прибавлять, но дальше первого уровня так и не зашла. Использовала прибор для проблемной кожи вместе с плазмолифтингом и кремом для проблемной кожи- результат отличный!";

"После использования аппарата воспалений стало меньше и стали проходить быстрее глубокие воспаления";

"Эффект ВАУ после месяца. Прыщи перестали выходить, поры уменьшились, лицо сияет";

"Вещь, полезная для кожи. Главное - не лениться и делать. Одно могу сказать наверняка, когда зародыш прыщика точечно обрабатываешь, на утро он уже созревает, остаётся только подсушить, обычно на это у меня уходит дня 3-4".

Одна покупательница обратила внимание на то, что на некоторых коробках производители пишут "Произведено в Германии", однако на самом деле аппарат сделан в Китае.

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