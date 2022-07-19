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11 минут назад

Процедуры, которые опасно делать летом

РИА "ФедералПресс"

Дерматолог-косметолог Татьяна Егорова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, какие процедуры точно не стоит делать летом, чтобы избежать усиленной пигментации.

Процедуры, которые опасно делать летом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Летом нельзя делать лазерные шлифовки, агрессивные пилинги, фотоомоложение, вообще все лазерные процедуры»,

– отмечает эксперт.

Все это стоит отложить до осени или даже зимы по той причине, что после агрессивного воздействия на кожу повышается риск пигментации. А летнее солнце только усугубит ситуацию и избавиться от нее будет еще труднее.

Летом можно обратить внимание на биоревитализацию, мезотерапию, филлеры и инъекции ботокса. Все это хорошо отразится на коже, и не принесет негативных последствий, отметила Татьяна Егорова.

Красота,Татьяна Егорова,
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