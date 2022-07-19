Процедуры, которые опасно делать летом

Дерматолог-косметолог Татьяна Егорова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, какие процедуры точно не стоит делать летом, чтобы избежать усиленной пигментации.
«Летом нельзя делать лазерные шлифовки, агрессивные пилинги, фотоомоложение, вообще все лазерные процедуры»,
– отмечает эксперт.
Все это стоит отложить до осени или даже зимы по той причине, что после агрессивного воздействия на кожу повышается риск пигментации. А летнее солнце только усугубит ситуацию и избавиться от нее будет еще труднее.
Летом можно обратить внимание на биоревитализацию, мезотерапию, филлеры и инъекции ботокса. Все это хорошо отразится на коже, и не принесет негативных последствий, отметила Татьяна Егорова.