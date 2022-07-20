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23 минуты назад

Как ухаживать за кожей летом: советы косметолога

РИА "ФедералПресс"

Лучший летний уход для разных типов кожи в разговоре с «ФедералПресс» назвала дерматолог-косметолог Татьяна Егорова. Также она рассказала о косметических процедурах с «грядки».

Как ухаживать за кожей летом: советы косметолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В первую очередь, летом стоит пить много воды. Это важно не только для баланса, но и для хорошего состояния кожи»,

– отметила врач.

Для жирной кожи в жаркий период подойдут глиняные маски, которые воздействуют на работу сальных желез. Для сухой кожи будут полезны питательные маски. Также всем типам кожи не стоит забывать об увлажнении.

Из косметических процедур можно делать биоревитализацию, мезотерапию, филлеры и инъекции ботокса. Также стоит обратить внимание на домашние маски, например, из огурца или клубники.

Летом рекомендуется наносить на кожу средства с SPF-защитой, чтобы защитить ее от фотостарения и предотвратить пигментацию. Не лишним также будет носить шляпу или кепку, посоветовала дерматолог Татьяна Егорова.

Красота,Татьяна Егорова,
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