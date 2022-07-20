Как ухаживать за кожей летом: советы косметолога

Лучший летний уход для разных типов кожи в разговоре с «ФедералПресс» назвала дерматолог-косметолог Татьяна Егорова. Также она рассказала о косметических процедурах с «грядки».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В первую очередь, летом стоит пить много воды. Это важно не только для баланса, но и для хорошего состояния кожи»,

– отметила врач.

Для жирной кожи в жаркий период подойдут глиняные маски, которые воздействуют на работу сальных желез. Для сухой кожи будут полезны питательные маски. Также всем типам кожи не стоит забывать об увлажнении.

Из косметических процедур можно делать биоревитализацию, мезотерапию, филлеры и инъекции ботокса. Также стоит обратить внимание на домашние маски, например, из огурца или клубники.