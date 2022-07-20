Бьюти-лайфхак: зачем пить кофе с маслом

Кто-то всю жизнь верен эспрессо, кто-то разбавляет кофе молоком, а иные и вовсе добавляют в любимый напиток лимонный сок. Но если вы хотите, чтобы кофе приносил не только бодрость, но и красоту, попробуйте добавлять в него сливочное масло.

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Этот совет в одном из подкастов озвучила политический деятель и журналист Ирина Хакамада. В апреле ей исполнилось 67 лет, однако едва ли кто-то поспорит с тем, что Ирина выглядит куда моложе своих лет. Подробнее об одном из ее бьюти-лафхаков – в материале "Рамблера".

На седьмом десятке Хакамаде все еще удается сохранять стройную фигуру. При этом журналистка признается, что не сильно заморачивается на тему питания, а скорее старается следовать базовым правилам: не налегать на углеводы и потреблять больше белка и клетчатки.

Каждое утро Ирина начинает с небольшого ритуала – она выпивает чашку черного кофе, в который добавляет чайную ложку сливочного масла. Хакамада отмечает, что этот напиток позволяет ей не переедать за завтраком, а еще приносит пользу организму. По словам звезды, такой кофе не раздражает желудок и помогает чистить печень.

Хакамада не является первооткрывателем такого бьюти-ритуала. Напиток популярен среди приверженцев кето-диеты – его еще называют кето-кофе.