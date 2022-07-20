Питикюр: как правильно ухаживать за подмышками

Популярный дерматолог из Нью-Йорка Эллен Мармур озаботилась проблемой зоны подмышек. По мнению специалиста, женщины борются с излишней потливостью в этой области и волосами, но совсем не заботятся о состоянии нежной кожи в этом участке тела.

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Мармур озвучила три правила питикюра (по-английски подмышка – это armpit, слово "питикюр" Эллен придумала по аналогии с педикюром). Дерматолог уверена, что эти простые хитрости помогут сохранять подмышки в идеальном состоянии. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Выбор средства

Кожа в зоне подмышек крайне деликатная. Во время мытья отдавайте предпочтение мягкой губке и гелю для чувствительной кожи. Это поможет избежать раздражения.

Отсутствие влаги

Подмышки нужно промывать прохладной водой, а после вытирать их насухо. Это важно по нескольким причинам. Во-первых, влага может провоцировать появление опрелостей, а во-вторых, дезодоранты работают эффективно, только если наносить их на сухую кожу.

Три движения