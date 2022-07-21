Как правильно загорать без вреда для здоровья и получить красивый загар

Для многих лето немыслимо без отпуска на море. И конечно, в жаркие страны едут не только за отдыхом, но и красивым загаром. «Рамблер» рассказывает, как получить красивый и ровный загар без вреда для здоровья и что для этого нужно сделать до и после поездки.

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Почему загар может быть опасен

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Нельзя просто так взять и выйти на солнце, чтобы получить великолепный загар. На самом деле пребывание на солнце требует определенных мер предосторожности. Адепты солнечных ванн будут уверять, что только на солнце образуется витамин D, что оно также способствует выработке серотонина — это действительно так, но всегда стоит помнить об умеренности. Все дело в том, что солнце может быть опасно для кожи:

Солнечные ожоги. Чтобы обгореть на солнце, некоторым людям достаточно 20 минут. Море, ветер, время с 11 до 16 часов — те факторы, которые только увеличивают риск получить ожог. Если ваша кожа покраснела — это ожог.

Преждевременное старение. Доказано, что кожа стареет под действием солнечных лучей. Волокна коллагена и эластина, отвечающие упругость и гладкость кожи, повреждаются под действием солнца. Наверняка, вы замечали, что жители жарких стран, как правило, выглядят старше своих лет, особенно те, кто в силу профессии вынуждены много времени проводить на солнце, например, рыбаки.

Рак кожи. Риск развития онкологических заболеваний выше у тех, кто постоянно подвергает свою кожу действию солнечных лучей. Больше всего рискуют те, у кого были близкие родственники с таким диагнозом, а также люди со светлой кожей и большим количеством родинок.

Как выбрать солнцезащитное средство

Если вы наблюдаетесь у косметолога или дерматолога, стоит обратиться к ним за советом. Специалисты помогут подобрать солнцезащитное средство, подходящее вашему типу кожу. Всем остальным стоит помнить обо всех рисках, поэтому при любых сомнениях нужно обращаться к врачу.

Солнцезащитные средства различаются по следующим параметрам:

по составу,

по степени защиты,

по плотности,

по форме выпуска.

Разберем каждый подробнее. Все солнцезащитные средства могут содержать либо физические, либо химические фильтры, либо их комбинацию. В качестве физических фильтров как правило используются минералы титан или цинк, они в буквальном смысле создают физический защитный барьер. К недостаткам можно отнести то, что такие средства придают коже белесоватый оттенок, но зато они начинают действовать сразу после нанесения.

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Средства, содержащие химические фильтры, нужно наносить за 20 минут до выхода на солнце, поскольку им нужно время, чтобы начать действие. Комбинированные средства содержат и те, и другие фильтры, выбирать нужно то, которое подойдет вашей коже и понравится лично вам.

Степень защиты нужно выбирать в зависимости от фототипа кожи. Если у вас очень светлая кожа, светлые глаза, светлые или рыжие волосы, в вашей коже вырабатывается очень мало меланина, который бы защищал клетки от повреждений. Это значит, что вам нужно выбирать средства с максимальной степенью защиты от 50 до 100. Люди со светлой кожей, но более темными волосами и карими глазами, могут обойтись средством с SPF50 в первые дни отпуска на моря и с SPF30 в последующие дни. Обладатели смуглой кожи, темных волос и глаз темного оттенка, могут начать со средства со степенью 30, а потом перейти на SPF15. Им также можно пользоваться маслом, усиливающим эффект загара. Люди с очень смуглой кожей могут себе позволить средства с минимальной степенью защиты — от 10 до 15 — но даже им не стоит оставаться на солнце в часы пиковой активности — с 11 до 16 часов дня.

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Плотность средства стоит выбирать исходя из личных предпочтений – если вам нравятся легкие текстуры, берите флюиды и гели, если нормально относитесь к крему, можно взять более плотное средство. Но имейте в виду, что возможно более легкое средство придется обновлять чаще.

Также стоит обратить внимание на форму выпуска. Лучший вариант — это тюбик или флакон с дозатором, в открытую банку можно занести бактерии пальцами. А детям могут понравиться стики.

Важные правила

Если вы хотите получить загар и при этом сохранить молодость и здоровье кожи, нужно следовать этим правилам.

Пиковые часы

В средней полосе России не стоит находиться на солнце с 12 до 16 часов дня, в жарких странах, которые находят ближе к экватору, это время увеличивается и от солнца лучше прятаться с 11 до 17 часов вечера.

Загорайте под зонтиком

Да, загореть можно даже в тени. У такого способа есть важные преимущества – вы снизите риск ожога и получите более ровный загар. Не нужно думать, что вы сильнее загорите, если будете часами жариться на солнце. Ваша кожа приобретет ровно тот оттенок, на который она способна.

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Все зависит от количества меланина, вырабатываемого организмом, а это уже определяется генетически. Другими словами, если вы блондинка с голубыми глазами и фарфоровой кожей, вы никогда не получите загар цвета шоколада, а вот ожог точно будет.

Накануне

Подготовьте кожу к загару. Назначьте процедуру эпиляции не позднее чем за 3-4 дня до поездки, чтобы кожа успела восстановиться. Также не забудьте сделать пилинг, лучше если это будет средство с кислотами или энзимами, которые не травмируют кожу. Так вы получите более ровный загар.

После загара