Реальный отзыв: как работает аппарат для УЗ-чистки лица

Магазины предлагают огромное количество аппаратов, которые помогут решить проблемы кожи и сохранить ее красоту и молодость. Один из них — это прибор для ультразвуковой чистки лица. "Рамблер" собрал реальные отзывы тех, кто начал пользоваться гаджетами для очищения лица.
Аппарат с помощью высокочастотных звуковых колебаний помогает удалить ороговевшие клетки. Нанесенное средство под действием ультразвука превращается в микроструи, которые вымывают загрязнения из пор. Это щадящий метод очищения кожи по сравнению со скрабами и кислотами.
При выборе нужно обращать внимание на технические характеристики. Самые важные показатели: мощность — 0,5 2 Вт/кв. см и частота — 18-25 кГц.
Домашний прибор для ультразвуковой чистки лица берут в первую очередь для того, чтобы избавиться от черных точек.
"Черные точки меня всегда бесили, особенно на носу. Причем настолько, что постоянно хотелось их ковырять и ковырять. Когда появился аппарат, конечно, были на него большие надежды. Я делала все по инструкции, параллельно вообще решила изучить тему черных точек, откуда берутся и как бороться. В общем, чем этот прибор реально помог? Я вникла в тему и стала бережнее относиться к своей коже, действительно перестала ковырять лицо, мне кажется, что визуально они стали меньше и чище, подозреваю, что последнее может быть связано как раз с тем, что я не пытаюсь безостановочно давить эти несчастные точки. Параллельно я выяснила, что размер пор определяется генетически, уменьшить их нельзя, а вот осветлить благодаря очищению можно".
На самом деле многие пытаются выдавливать не черные точки, а сальные нити. Истинные точки значительно больше и толще, а при выдавливании выскакивают, как пробки. Сальные нити действительно похожи на тонкие волоски, которые довольно сложно выдавить из поры. Делать этого не надо, поскольку таким образом можно легко повредить капилляры, из-за чего на крыльях носа отчетливо проступит сосудистый рисунок.
Но кроме ультразвуковой чистки такие аппараты, могут иметь и другие функции.
"У моего гаджета несколько режимов работы, можно не только очищать, но и делать легкий массаж, использовать микротоки, лифтинг и всякое такое. Меня привлекла именно многофункциональность. Лицо действительно стало выглядеть лучше, по крайней мере мое отражение в зеркале мне чаще нравится, чем нет. Но чудес от таких аппаратов, мне кажется, ждать не нужно. Да, кожа стала лучше, на мой взгляд, морщины стали чуть менее заметными за счет того, что кожа стала светлее, но заметного эффекта лифтинга я не увидела. Думаю, что ха этим нужно все-таки в салон".