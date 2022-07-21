Реальный отзыв: как работает аппарат для УЗ-чистки лица

"Черные точки меня всегда бесили, особенно на носу. Причем настолько, что постоянно хотелось их ковырять и ковырять. Когда появился аппарат, конечно, были на него большие надежды. Я делала все по инструкции, параллельно вообще решила изучить тему черных точек, откуда берутся и как бороться. В общем, чем этот прибор реально помог? Я вникла в тему и стала бережнее относиться к своей коже, действительно перестала ковырять лицо, мне кажется, что визуально они стали меньше и чище, подозреваю, что последнее может быть связано как раз с тем, что я не пытаюсь безостановочно давить эти несчастные точки. Параллельно я выяснила, что размер пор определяется генетически, уменьшить их нельзя, а вот осветлить благодаря очищению можно".