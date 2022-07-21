Эксперт поделилась рецептами домашней косметики из летних ингредиентов

Готовить косметику своими руками – занятие очень увлекательное и интересное. Также, что немаловажно, это сэкономит семейный бюджет. Рассказываем, как сделать полезные, необычные и простые в приготовлении средства.

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Мацерат – для кожи и в салат

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Мацерат – это масляный настой растений, который прекрасно подходит для ухода за волосами, кожей лица и тела. Делать его можно из любых трав и цветов, рассказала Москве 24 мастер по созданию натуральной косметики и мыла ручной работы Екатерина Гончарова.

"Для чувствительной и детской кожи отлично подойдут ромашка и кипрей. Календула обладает противовоспалительным и заживляющим свойствами. Из тысячелистника и розмарина получится хорошее средство для жирной и проблемной кожи",

– уточнила эксперт. Цветы и травы собирайте в сухую погоду и обязательно вдалеке от дорог и промышленных объектов. Затем разложите их в сухом темном проветриваемом месте и оставьте на несколько дней сохнуть. Как только растения полностью высохнут, можно приступать к изготовлению мацерата. Для этого части трав измельчите, положите в стеклянную банку и залейте любым растительным маслом. Очень хорошо подойдут миндальное, оливковое, абрикосовое, персиковое и даже кокосовое. После этого банку следует закрыть крышкой, поставить в темное место и раз в несколько дней встряхивать ее. Спустя три-четыре недели масло процедите через марлю или ситечко. Мацерат готов – можно пользоваться.

"Масло впитает в себя всю пользу растения, на котором будет сделано. Если вы используете ароматные травы, такие как мята, тимьян, душица, то еще и приятный аромат. Кстати, если настоять с этими растениями оливковое масло, то оно подойдет не только для ухода за телом, но и для заправки салатов",

– отметила Гончарова. Тем, кто хочет улучшить состояние волос, можно посоветовать сделать мацерат из масла кокоса и крапивы. Такое средство надо будет периодически наносить на волосы по всей длине, потом укутывать голову полотенцем и оставлять на час или два. За это время масло успеет проникнуть в структуру волос и напитать их. Чтобы снять мацерат, достаточно помыть голову обычным шампунем.

Убтан вместо скраба

Убтан – это традиционное индийское средство для умывания. Его делают из трав, цветов, круп, специй, глины и других компонентов, которые измельчают в порошок.

"У нас целебных растений не меньше, чем в Индии, поэтому мы можем готовить убтаны из компонентов, доступных нам, и они будут ничем не хуже аналогов. Делать убтаны стоит, потому что это действительно очень хорошее средство для очищения кожи",

– отметила эксперт. Приготовить убтан самому очень просто. Выбранные ингредиенты измельчите в кофемолке или другим доступным способом. Просейте смесь через мелкое сито, а лучше через капрон, чтобы полностью избавиться от всех крупных частичек. Все – средство для умывание готово. Останется только пересыпать его в сухую баночку и хранить в темном прохладном месте. Умываться с убтаном можно ежедневно. Для этого чайную ложку порошка надо развести жидкостью до состояния кремообразной пасты, затем нанести ее на кожу и мягко помассировать. Останется смыть смесь теплой водой. При жирной коже убтан лучше разводить кисломолочными продуктами, водой с несколькими каплями лимона или натуральным йогуртом. Для зрелой также подойдет молоко или гидролат. В смесь можно добавить несколько капель масел зародышей пшеницы, жожоба, виноградной косточки или персика.

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