Варвара-краса: какие продукты помогут отрастить шикарные волосы

Красивые густые волосы — мечта любой женщины, ведь они всегда привлекают внимание. Однако прежде чем вы начнете покупать косметические средства в надежде вырастить шевелюру мечты, убедитесь, что волосы получают достаточно необходимых веществ из вашей тарелки.

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Скажите, радует ли вас густота и качество ваших волос? Может, в последнее время они стали тусклыми, секутся, а на расческе стало появляться больше волосков? Если да, стоит уделить этому вопросу внимание, так как проблемы с волосами — далеко не только косметическая проблема, это вопрос комплексный. Кожа, волосы и ногти — это маркеры женского здоровья, их качество могут косвенно указывать на те или иные проблемы со здоровьем. Притом еще до того, как хозяйка он них заподозрит. Если в последнее время ваше питание оставляло желать лучшего, вы долго придерживались строгих ограничений в еде, не удивляйтесь, что вашу шевелюру не спасают ни салонные процедуры, ни самые дорогие маски.

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Волосы могут выглядеть тусклыми и ломаться по следующим причинам:

Анемия Сбои в работе щитовидной железы Резкое похудение, ограничительные диеты Расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия) Низкая кислотность и проблемы с ЖКТ Однообразное и несбалансированное питание Гормональные проблемы Длительный стресс Бесконтрольное употребление мочегонных, а также слабительных средств Побочные эффекты некоторых лекарственных средств

А еще волосы страдают от ежедневного использования фена, утюжка и низкой влажности в помещении, особенно в зимнее время. Подумайте о более бережных средствах для сушки и укладки ваших локонов, не забывая использовать специальные средства.

Какая еда полезна для волос?

Белковые продукты

Если вы заметили проблемы с шевелюрой, возможно, вы употребляете недостаточно белка — основной строительный материал в том числе и для волос, или он плохо усваивается из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Проанализируйте, едите ли вы в достаточно количестве мясо птицы, рыбу, яйца и кисломолочные продукты? Если в вашем рационе преобладает переработанное мясо — сосиски, колбасы, не рассчитывайте, что получает от них пользу, вы больше вредите здоровью, так как такие продукты давно признаны канцерогенами и вредны для здоровья и красоты. В случае, когда белковых продуктов вы употребляете достаточно, убедитесь, что у вас нет проблем с желудком, например, гастрита.

Железо и витамины группы В

К сожалению, каждая вторая женщина страдает от железодефицитной анемии, у многих она носит скрытую форму. Такое состояние чаще всего связано с обильными кровопотерями во время критических дней, что не является нормой, но многие просто не обращают на это внимание. Нужно обязательно посетить гинеколога, чтобы решить эту проблему, а одновременно с этим регулярно употреблять субпродукты — печень, язык, а также шпинат, морскую капусту и гречку. Помните, что волосяные луковицы должны снабжаться кислородом, а при анемии это довольно проблематично. Кстати, субпродукты богаты в том числе и витаминами группы В, которые необходимы для здорового кишечника и укрепляют иммунитет. Из витаминов группы В особенно важно выделить биотин, который в изобилии содержится в печени и почках (свиных и говяжьих), куриных желтках и семенах подсолнечника.

Продукты с Омега-3

Полезный жир необходим нашему организму, в том числе и волосам, это способствует их хорошей увлажненности. Не думайте, что тут поможет только дорогая красная рыба, отлично справятся с обогащением рациона Омега-3 привычная нами сельдь и скумбрия. Выбирайте замороженные тушки, эта рыба отлично подходит для запекания. Также можете сами ее засолить, так вы точно не превысите содержание в рационе соли. Из растительных источников богаты Омегой-3 авокадо, льняное масло, тыквенные семечки и грецкие орехи.

Квашеная капуста и другие ферментированные продукты

От прекрасного самочувствия наших кишечных бактерий зависит очень многое — от хорошего настроения до иммунитета и цветущего внешнего вида. Микробиота любит разнообразные источники клетчатки, в том числе ферментированные продукты. К ним относятся все то, что можно засолить, вымочить или заквасить. Чтобы в кишечнике синтезировались важные для нас витамины и нейромедиаторы, включайте в рацион соленые огурцы, квашеную капусту, яблочный уксус, чайный гриб, натто — забродившие соевые бобы, и кимчи. А вообще ферментировать можно любые овощи, лето отличная для этого пора.