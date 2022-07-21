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1 час назад

Вместо наращивания: 6 способов отрастить роскошные ресницы

WomanHit.ru

Если от природы они не выглядят длинными и густыми, можно исправить ситуацию специальными средствами

Вместо наращивания: 6 способов отрастить роскошные ресницы
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

Кого-то природа наградила длинными и пышными ресницами, другие, к сожалению, этим богатством похвастаться не могут. Но наращивание — далеко не единственный способ изменить длину ресничек, специалисты уверены, что при правильном уходе можно заставить ресницы расти и становиться гуще.

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Все начинается с питания

Как и все в нашем организме, здоровье ресниц во многом зависит от того, что мы едим. На 96% они состоят из кератина, а при недостатке этого белка истончаются и становятся ломкими. Чтобы повлиять на рост ресниц, начните употреблять в пищу продукты, богаты кератином — мясо, рыбу, индейку и курицу, сыр, оливковое масло. Белок усваивается быстрее, если употреблять его с кислыми фруктами: например, поливать рыбу лимоном.

Расчесывание ресниц

После душа реснички напитываются водой, на них могут остаться капельки уходовых средств, которые утяжеляют волоски и делают их ломкими. Поэтому заведите специальную щеточку (подойдет новая зубная щетка или хорошо вымытая из флакончика с тушью) и прочесывайте ей ресницы после душа и умывания, пусть они сохнуть разделенными, а не слипшимися. Так волоски получат больше кислорода и станут крепче.

Касторовое масло

У этого средства много обожателей и хейтеров, но одно известно точно — масло действительно помогает расти ресницам. Наносите его за пару часов до сна на очищенные волоски, чтобы уже через месяц заметить результат.

Подберите сыворотку

На рынке сейчас представлены десятки вариантов сывороток для роста ресниц. Некоторые из них — пустышки, которые не навредят, но и не помогут, другие куда опаснее, ведь в них содержатся гормоны: вместе с ресницами могут начать расти волосы над верхней губой, на щеках. Чтобы быстро отрастить ресницы выбирайте негормональный сыворотки, содержащие сквалан, бисаболол, гиалуроновую кислоту или ее производные, пептиды и витамины.

Принимайте биотин

Это растворимый витамин группы B влияет на рост волос, ногтей и ресниц. Принимая его курсами, можно заметить, что реснички стали гуще, объемнее и длиннее.

Научитесь правильно смывать косметику

Тушь подсушивает ресницы, а неправильное снятие макияжа может сделать их ломкими и заставить выпадать. Не стоит промывать глаза агрессивными средствами. Визажисты считают идеальным вариантом для очищения ресничек мицеллярную воду. Ее наносят на ватный диск и прикладывают к глазам на 30—45 секунд, позволяя средству растворить косметику. Затем тушь стирают поглаживающими движениями сверху вниз и промывают водой.

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