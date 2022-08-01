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1 час назад

Три ошибки, из-за которых не действует дезодорант

Мира Маркина

Это может показаться странным, но многие не знают, как правильно пользоваться дезодорантом. Из-за допускаемых ошибок средства действуют не так эффективно, как должны, а мы удивляемся, почему они не помогают. О том, на какие промахи в использовании дезодорантов стоит обратить внимание, читайте в материале «Рамблера».

Три ошибки, из-за которых не действует дезодорант
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Не понимаете разницы

Важно не путать дезодорант и антиперспирант, задачи которых существенно различаются. Антиперспирант нужен тем, кому необходимо снизить потоотделение, поскольку он отвечает лишь за это. Действие же дезодоранта направлено на то, чтобы подавить бактерии, вызывающие неприятные запахи. Перед покупкой средства необходимо определиться, какую из этих проблем вы хотите устранить.

Усердствуете с нанесением

Мало того, что некоторые из нас слишком щедро наносят дезодоранты и антиперспиранты на кожу, но еще и считают вполне допустимым «обновлять» средства несколько раз в день, полагая, что таким образом усилят их эффективность. Но это вовсе не так. Частое применение средства может вызвать аллергические реакции, раздражения и другие проблемы с кожей. Особенно это касается антиперспирантов, в состав которых входят соли алюминия и другие химические соединения, которые отнюдь не положительным образом влияют на кожу. Такие средства допустимо использовать лишь пару раз в неделю, а в остальные дни заменять дезодорантом.

Торопитесь одеться

Чаще всего по утрам после душа и использования дезодоранта или антиперспиранта мы практически сразу одеваемся (хотя бы накидываем халат). Но средствам для того, чтобы начать действовать, необходимо высохнуть. На это надо выделить 10-15 минут. В противном случае ткань, соприкоснувшись с телом, просто впитает средство и эффективность его будет сведена к нулю. Не одевайтесь сразу после того, как нанесли дезодорант или антиперспирант. А время, пока он сохнет, потратьте, например, на чистку зубов или нанесение макияжа.

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