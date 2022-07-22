Девушка сделала тату в виде цветка и осталась недовольна

Блогерша Тиффани Энн решила сделать тату в виде цветка, но осталась недовольна работой мастера, который по-своему интерпретировал ее запрос. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юзерша рассказала, что попросила тату-мастера нанести ей на кожу рисунок гортензии, показав ему желаемые эскизы с данным растением. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала фото, которые предоставила специалисту в салоне. Так, на них можно видеть аккуратные изображения бутонов и листов.