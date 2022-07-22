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1 час назад

Девушка решила сделать тату в виде цветка и получила «использованную жвачку»

Lenta.ru

Блогерша Тиффани Энн решила сделать тату в виде цветка, но осталась недовольна работой мастера, который по-своему интерпретировал ее запрос. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

Девушка сделала тату в виде цветка и осталась недовольна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Юзерша рассказала, что попросила тату-мастера нанести ей на кожу рисунок гортензии, показав ему желаемые эскизы с данным растением. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала фото, которые предоставила специалисту в салоне. Так, на них можно видеть аккуратные изображения бутонов и листов.

Затем девушка показала полученный результат: у нее на руке появилось пятно в красно-синих тонах, окруженное толстым неровным контуром. Энн сравнила рисунок с пережеванными разноцветными хлопьями Crunch Berries. В свою очередь зрители разглядели в нем использованную жевательную резинку и растаявшее мороженое.

Красота,
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