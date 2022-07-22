Как выбрать имплантаты для груди, чтобы не пожалеть

К сожалению, однозначного ответа на данный вопрос не существует. Еще в 2006 году T. Friedman с соавторстве с коллегами пытались это выяснить. Они провели эксперимент, в котором участвовали 15 женщин с круглыми имплантатами и 15 женщин с анатомическими имплантатами. Также было набрано 2 группы оценщиков – 235 женщин не медиков и 11 пластических хирургов.



Их целью было оценить параметры «эстетичности», «естественности», а также попытаться угадать где стоят анатомические протезы, а где круглые. По параметру «естественности», обе группы отдали предпочтение круглым имплантатам.



По параметру «эстетичности», обе группы дали одинаковые оценки как круглым, так и анатомическим эндопротезам. А вот распознать, какой формы стоят имплантаты, что группе женщин не медиков, что группе пластических хирургов практически не удалось, результаты были близки к 50% как у анатомических, так и у круглых имплантатов.



Молотков Никита Сергеевич Пластический хирург сети клиник "Семейная"