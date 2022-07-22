Как выбрать имплантаты для груди, чтобы не пожалеть

Не первый год лидирующую позицию среди всех пластических операций занимает увеличение груди (аугментационная маммопластика). Только за 2020 год во всем мире было выполнено 1 624 281 операция по установке грудных имплантатов. Детали об этой операции и том, как правильно выбрать имплантат "Рамблеру" рассказал пластический хирург сети клиник "Семейная" Никита Молотков.
Фото: PicrylPicryl
Даже несмотря на такой распространенный характер применения, до сих пор велик процент ошибок при выполнении этой операции. В основном это связано с неправильным выбором имплантата пластическим хирургом, что ведет к получению неудовлетворительного результата для пациентки.
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Основополагающая причина всего одна, это непрофессионализм врача, выполняющего данную операцию. Начнем с того, что правильно подобрать имплантаты для увеличивающей маммопластики может только пластический хирург. Обычно на первичной консультации я слушаю запрос пациентки, прошу показать фотографии идеальной, по ее мнению, груди, провожу тщательный осмотр и в заключении предлагаю на выбор определенные виды имплантатов. Не всегда то, что я предлагаю, совпадает с запросом самой пациентки.
В этом от части и заключается профессионализм хирурга, не только объяснить какие имплантаты подойдут девушке, но также подробно рассказать почему другие для неё не подходят. В некоторых случаях приходится даже отказывать в выполнении операции.
Второй важный момент касается формы имплантов. Многих пациенток беспокоит вопрос: какие имплантаты лучше анатомические или круглые.
К сожалению, однозначного ответа на данный вопрос не существует. Еще в 2006 году T. Friedman с соавторстве с коллегами пытались это выяснить. Они провели эксперимент, в котором участвовали 15 женщин с круглыми имплантатами и 15 женщин с анатомическими имплантатами. Также было набрано 2 группы оценщиков – 235 женщин не медиков и 11 пластических хирургов.
Их целью было оценить параметры «эстетичности», «естественности», а также попытаться угадать где стоят анатомические протезы, а где круглые. По параметру «естественности», обе группы отдали предпочтение круглым имплантатам.
По параметру «эстетичности», обе группы дали одинаковые оценки как круглым, так и анатомическим эндопротезам. А вот распознать, какой формы стоят имплантаты, что группе женщин не медиков, что группе пластических хирургов практически не удалось, результаты были близки к 50% как у анатомических, так и у круглых имплантатов.
Это доказало, что в руках опытного хирурга результаты будут неотличимы вне зависимости от формы протезов.
Следующий важный аспект касается оболочки имплантата: текстурированная (ворсинчатая) или гладкая. Экспериментально подтверждено, что текстурированная оболочка эндопротеза врастает в капсулу, которая образуется вокруг имплантата после операции, и снижает риск появления такого осложнения, как капсулярная контрактура. Следовательно, в своей практике я использую имплантаты только с ворсинчатой оболочкой.
Кроме того, можно обратить внимание на показатель объема эндопротеза.
Нельзя сказать, что он не имеет значения. Но этот показатель уж точно не стоит того внимания, какое уделяют ему девушки, когда приходят на консультацию к пластическому хирургу. Ведь помимо данной величины, существует еще ширина и проекция протеза, а у анатомических имплантатов добавляется показатель высоты. Пластический хирург должен учитывать все эти размеры и конечно же сопоставлять их с характеристиками тканей самой пациентки.
Аугментационная маммопластика – это серьезное оперативное вмешательство, в котором выбор имплантата имеет определяющее значение. Профессионал будет учитывать все виды и характеристики эндопротезов, для того, чтобы получить идеальный результат.