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15 минут назад

Как сохранить молодость кожи и уменьшить морщины

Вечерняя Москва

Доктор Эрик Берг рассказал о том, как из грубой морщинистой кожи сделать более гладкую и молодую.

Как сохранить молодость кожи и уменьшить морщины
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

За состояние кожи отвечает вещество, которое снабжает ее водой и коллагеном. Если его нет, лицо теряет форму, и кожа становится грубее.

— Чтобы вещество, которое отвечает за молодость, выделялось в нужном объеме, необходимо придерживаться ряда правил. Во-первых, необходим здоровый сон. Если вы спите 5-6 часов, то стареете быстрее. Во-вторых, нужно снизить кортизол, гормон стресса. В-третьих, эффективными для выработки вещества будут высокоинтенсивные интервальные тренировки: берпи, отжимания, занятия на велотренажере. Занятия нужно проводить раз в 2-3 дня. В-четверых, организму необходимо умеренное потребление белка, чтобы не повышать резко уровень инсулина в организме, что способствует старению,

— объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, важно согнать жир с печени и перестать есть сахар. Интервальное голодание также положительно сказывается на молодости кожи. Чем больше интервал голодания, тем больше выработка гормона, полезного для кожи. Также важно принимать жирорастворимые витамины.

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