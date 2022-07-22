Как сохранить молодость кожи и уменьшить морщины

— Чтобы вещество, которое отвечает за молодость, выделялось в нужном объеме, необходимо придерживаться ряда правил. Во-первых, необходим здоровый сон. Если вы спите 5-6 часов, то стареете быстрее. Во-вторых, нужно снизить кортизол, гормон стресса. В-третьих, эффективными для выработки вещества будут высокоинтенсивные интервальные тренировки: берпи, отжимания, занятия на велотренажере. Занятия нужно проводить раз в 2-3 дня. В-четверых, организму необходимо умеренное потребление белка, чтобы не повышать резко уровень инсулина в организме, что способствует старению,