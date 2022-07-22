Хирург назвал случаи, в которых следует уменьшить грудь

Грудь может быть как украшением и предметом городи женщины, так и тяжёлой ношей, которую хочется поскорее сбросить. Слишком большая грудь мешает вести активный образ жизни, становится причиной комплексов и даже вызывает проблемы с позвоночником. Кому и зачем стоит задуматься об операции по уменьшению груди? Рассказывает ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогибердзе.
Под действием гравитации любая грудь опускается со временем. Но большая грудь начинает провисать и деформироваться достаточно рано. Под тяжестью кожа начинает терять тонус и эластичность, образуются растяжки, форма становится некрасивой, может возникнут асимметрия. Провисшая грудь у молодой девушки - повод для комплексов и неуверенность в себе.
Чем больше молочные железы, тем выше риск появления в них новообразований. Поэтому женщинам с крупной грудью необходимо гораздо чаще и внимательнее проходить профилактические осмотры у маммолога и делать УЗИ молочных желез.
Большая грудь — действительно тяжелая ноша, она создаёт дополнительная нагрузка на грудной и шейный отделы позвоночника. Девушки с крупными молочными железами намного чаще сталкиваются с искривлением позвоночника, остеохондрозом, протрузиями и даже грыжами, потому что им приходится «носить» на себе дополнительный вес.
Большие молочные железы давят на грудную клетку и могут создавать проблемы с дыханием. Девушка с небольшим объемом легких и неразвитой грудной клеткой вряд ли сможет вдохнуть полной грудью с пятым размером, ей это физически тяжело.
Выбирать удобную и красивую одежду намного тяжелее, когда у вас большая грудь. Отдельные проблемы возникают с нижним бельем: бюстгальтеры больших размеров с нужным обхватом и размером чашечки практически не представлены в магазинах масс-маркета. Часто приходится заказывать белье на заказ, а это бьет по бюджету.
С выдающейся грудью достаточно тяжело быть активной и спортивной. Как правило, на тренировках грудь приходится утягивать с помощью компрессионного белья с высоким уровнем поддержки. Но даже оно не даёт гарантии на свободу в движениях, прыгать и бегать все равно некомфортно.
Эта операция позволяет:
1. Уменьшить грудь до приемлемых размеров для комфортной жизни.
2. Убрать дряблую и провисшую кожу, образовавшуюся после грудного вскармливания или из-за возрастных изменений.
3. Создать идеальную новую форму. Хирург собирает из тканей пациентки кожный «чехол», в который помещаются ткани молочной железы так, чтобы получить новую натуральную форму без дефектов и лишнего объема.
4. Скорректировать форму груди, переместив собственные ткани в верхнюю часть для эффектного результата и сексуального объема. Можно также добавить к операции процедуру липофилинга, чтобы заполнить пустоты в кожном «чехле» груди, которые возникают после беременности.
На консультации хирург определяет размер груди, который будет комфортным для жизни и будет выглядеть гармонично с вашей фигурой. В процессе операции врач удаляет лишние ткани молочной железы и избыток кожи и собирает из оставшихся грудь красивой формы и подходящего размера. На функционал и чувствительности груди это никак не влияет. В процессе операции не используются силиконовые имплантаты, хирург работает только с собственными тканями пациента, поэтому восстановление проходит достаточно быстро и легко. В течение нескольких недель после операции нужно соблюдать режим покоя и носить компрессионное белье, а затем в течение полугода избегать физических нагрузок и быть внимательной к своему здоровью.