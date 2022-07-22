Хирург назвал случаи, в которых следует уменьшить грудь

Грудь может быть как украшением и предметом городи женщины, так и тяжёлой ношей, которую хочется поскорее сбросить. Слишком большая грудь мешает вести активный образ жизни, становится причиной комплексов и даже вызывает проблемы с позвоночником. Кому и зачем стоит задуматься об операции по уменьшению груди? Рассказывает ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогибердзе.

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Какие проблемы могут возникнуть из-за большой груди?

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Потеря упругости, деформации

Под действием гравитации любая грудь опускается со временем. Но большая грудь начинает провисать и деформироваться достаточно рано. Под тяжестью кожа начинает терять тонус и эластичность, образуются растяжки, форма становится некрасивой, может возникнут асимметрия. Провисшая грудь у молодой девушки - повод для комплексов и неуверенность в себе.

Большие риски для здоровья

Чем больше молочные железы, тем выше риск появления в них новообразований. Поэтому женщинам с крупной грудью необходимо гораздо чаще и внимательнее проходить профилактические осмотры у маммолога и делать УЗИ молочных желез.

Проблемы со спиной

Большая грудь — действительно тяжелая ноша, она создаёт дополнительная нагрузка на грудной и шейный отделы позвоночника. Девушки с крупными молочными железами намного чаще сталкиваются с искривлением позвоночника, остеохондрозом, протрузиями и даже грыжами, потому что им приходится «носить» на себе дополнительный вес.

Проблемы с дыханием

Большие молочные железы давят на грудную клетку и могут создавать проблемы с дыханием. Девушка с небольшим объемом легких и неразвитой грудной клеткой вряд ли сможет вдохнуть полной грудью с пятым размером, ей это физически тяжело.

Подбор гардероба

Выбирать удобную и красивую одежду намного тяжелее, когда у вас большая грудь. Отдельные проблемы возникают с нижним бельем: бюстгальтеры больших размеров с нужным обхватом и размером чашечки практически не представлены в магазинах масс-маркета. Часто приходится заказывать белье на заказ, а это бьет по бюджету.

Сложно заниматься спортом

С выдающейся грудью достаточно тяжело быть активной и спортивной. Как правило, на тренировках грудь приходится утягивать с помощью компрессионного белья с высоким уровнем поддержки. Но даже оно не даёт гарантии на свободу в движениях, прыгать и бегать все равно некомфортно.

Какой результат дает редукционная маммопластика?

Эта операция позволяет:

1. Уменьшить грудь до приемлемых размеров для комфортной жизни.

2. Убрать дряблую и провисшую кожу, образовавшуюся после грудного вскармливания или из-за возрастных изменений.

3. Создать идеальную новую форму. Хирург собирает из тканей пациентки кожный «чехол», в который помещаются ткани молочной железы так, чтобы получить новую натуральную форму без дефектов и лишнего объема.

4. Скорректировать форму груди, переместив собственные ткани в верхнюю часть для эффектного результата и сексуального объема. Можно также добавить к операции процедуру липофилинга, чтобы заполнить пустоты в кожном «чехле» груди, которые возникают после беременности.

Как проходит редукционная маммопластика?