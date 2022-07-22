Раскрыт способ избавления от красных точек после бритья

Популярная блогерша раскрыла способ избавиться от раздражения на теле после бритья. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в TikTok.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Пользовательница сети Ким Ллойд регулярно делится рекомендациями по уходу за лицом и телом. В одном из последних постов она рассказала, как предотвратить появление красных точек на ногах, которые образуются после постоянного удаления нежелательных волос с помощью бритвенного станка.

В первую очередь юзерша посоветовала менять бритву после каждого пятого использования, а также иметь разные станки для ног и интимных частей тела.

«Бритва может быть дешевой, главное помнить о гигиене»,

— уточнила она и добавила, что важно отшелушивать кожу перед процедурой любым скрабом.

«Перед началом удаления волос смешайте крем для бритья с каплей детского масла и нанесите получившееся средство на кожу. Таким образом вы минимизируете травмы, наносимые бритвой»,