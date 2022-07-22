Реальные отзывы: стоит ли покупать паровую маску для глаз

Паровая маска для глаз - косметическое приспособление, которое, как пишут производители, снимает напряжение мышц и помогает избавиться от ощущения сухости. Стоит ли покупать товар и что пишут о нем реальные покупатели? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: burst.shopify.com burst.shopify.com

Как работает паровая маска

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Она выглядит как обычная маска для лица и продается в аналогичной упаковке. Однако предназначается для глаз и имеет разогревающий эффект. Как пишут на упаковках, маска нагревается примерно до 40 градусов сразу после вскрытия. Происходит это за счет теплогенерирующего состава во внутреннем слое - порошка железа.

Как обещают производители, маска борется с затуманенным зрением, тяжелыми веками, болью и ощущением песка в глазах. Также она снимает напряжение мышц, снижает ощущение сухости, жжения и способствует восстановлению циркуляции крови.

Паровую маску можно сделать дома, на работе или, например, в путешествии. Стоит она около 230 рублей за штуку.

Отзывы покупателей

Многие покупательницы пишут, что маска действительно помогает глазам расслабиться. Кроме того, после нее легче засыпать:

"Маски, конечно, действительно расслабляют, особенно будут актуальны тем, кто за компьютером или телефоном целый день проводят. У меня были проблемы со сном, после использования маски засыпала как младенец";

"Людям, которые живут в серых городах или постоянно находятся под искусственным освещением, либо постоянно за компьютером, обязательно к приобретению. Лучше использовать перед сном, потому что сразу засыпаешь почти";

"Легко пользоваться, начинает действовать сразу от контакта с воздухом. Тепловой эффект длится около 10 минут, что вполне достаточно для того, чтобы уснуть в любой обстановке. Сама пользуюсь ими в самолёте/междугородних автобусах и в отелях. Специально покупала без запаха, тогда ничто не раздражает".

Для кого-то маска оказалось слишком горячей:

"Мне не понравилась: для меня слишком горячая. Пару минут использования и я уже не смогла выдержать, так как был сильный нагрев к коже. Качество материала хорошее, крепится за уши, к коже материал приятный. Пара в прямом смысле нет, просто материал маски нагревается и на этом все".

Также в отзывах к товару некоторые пишут, что маску можно заменить теплым полотенцем или грелкой.