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1 час назад

64-летняя Шэрон Стоун выложила в сеть фото топлес

runews24.ruиещё 1

Звезда «Основного инстинкта» не стесняется своего возраста. Доказательство – ее провокационные наряды и фотографии.

64-летняя Шэрон Стоун выложила в сеть фото топлес
Фото: runews24.rurunews24.ru

Недавно Стоун, которой уже исполнилось 64 года, удивила зрителей платьем в стиле «принцесса», усыпанном крупными розами. В нем она прошлась по красной дорожке на кинофестивале в Каннах.

Сейчас же актриса выложила в своем профиле в соцсетях фото, где на ней только полотенце на плечах и плавки. Шэрон смеется, закинув голову. «Благодарно несовершенная в идеальный день», - подписала снимок актриса.

Подписчики сразу оценили и смелость снимка и сохранившуюся фигуру женщины.

Красота,Шэрон Стоун,
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