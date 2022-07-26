64-летняя Шэрон Стоун выложила в сеть фото топлес

Звезда «Основного инстинкта» не стесняется своего возраста. Доказательство – ее провокационные наряды и фотографии.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Недавно Стоун, которой уже исполнилось 64 года, удивила зрителей платьем в стиле «принцесса», усыпанном крупными розами. В нем она прошлась по красной дорожке на кинофестивале в Каннах.

Сейчас же актриса выложила в своем профиле в соцсетях фото, где на ней только полотенце на плечах и плавки. Шэрон смеется, закинув голову. «Благодарно несовершенная в идеальный день», - подписала снимок актриса.