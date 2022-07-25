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2 часа назад

Мать и дочь на совместном фото были приняты за сестер

Lenta.ru

Блогерша Ольга Крилли из Англии удивила пользователей сети моложавой внешностью на совместном фото с дочерью, где родственниц приняли за сестер. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Мать и дочь на совместном фото были приняты за сестер
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале видео юзерша показала снимок 2002 года, на котором предстала с детской коляской после рождения ребенка. 18-летняя на тот момент мать позировала в красной кофте с V-образным вырезом и черной куртке, а ее образ дополняли очки и короткая стрижка.

«Интересно, как мы с дочерью будем выглядеть через 20 лет?» — гласила надпись на кадре.

Затем 39-летняя Крилли продемонстрировала фото, сделанные в компании повзрослевшей дочери в настоящее время. Обе жительницы Великобритании оказались на них с длинными волосами оттенка блонд, контрастным макияжем и в модной одежде.

Некоторые пользователи указали в комментариях под роликом, что приняли англичанок за ровесниц.

«Кто из них мать?», «Две очаровательные сестры», «Она постарела как вино», «Когда годы идут вспять», — отметили они.

Красота,
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