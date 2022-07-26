7 антитрендов в маникюре

Об антитренлах в маникюре WMJ.ru расспросил Варвару Котову, директора по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики».

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Акцент на одном пальце

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Прошло время, когда было модным и популярным делать один ноготь на руке отличный по цвету от остальных. Этим летом лучше забыть про такой дизайн, если не желаете пополнить ряды тех, кто в антитренде.

Разноцветный маникюр

Идея сделать все ногти разноцветными, тоже не самая удачная этим летом. Конечно, хочется, чтобы маникюр играл всеми красками лета, но такой тренд этим летом, скорее подойдет ребенку. Поэтому лучше выбирайте один яркий цвет и выполняйте его на всех пальцах.

Черно-белая графика

Графический минималистичный дизайн сам по себе — это неплохая идея. Однако, черно-белая графика для лета не совсем удачная задумка. Поэтому вместо скучных прямых линий и точек имеет смысл подумать о волнистых линиях, они, как раз, очень актуальны этим летом. И не забудьте, что лучше использовать пастельные оттенки или неоновые, вместо черно-белой гаммы.

Крупные стразы

Стразы на всех ногтях утяжеляют и вопреки всеобщему мнению сильно дешевят образ. Но здесь стоит уточнить, что в экспериментах со стразами очень важно соблюдать стремление к минимализму, чтобы дизайн на ногтях не стал походить на дополнение к карнавальному образу. Поэтому стразы, особенно небольшие, могут стать отличным дополнением дизайна, главное не переусердствовать с их количеством. А вот от крупных страз и камней лучше отказаться.

«Перепелиное яйцо»

Дизайн, который был очень популярным прошлыми осенью-зимой срочно надо оставить в прошлом. Носить такой дизайн летом, по мнению большинства стилистов не слишком уместно. Лучше использовать небольшие наклейки с цветочным дизайном.

Вязаный узор на ногтях

Несмотря на то, что такой дизайн обычно выполняют в нежных нюдовых или пастельных оттенках, сам по себе он логично смотрится только в холодное время года, поэтому неуместен летом. Тем более, что акриловая лепка в этом сезоне — это уже моветон, поэтому старайтесь избегать ее на своих ногтях.

Форма ногтей «балерина»