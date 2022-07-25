Как сделать модный макияж в стиле Барби за пару минут

На волне всеобщей и неутихающей барбимании делимся с вами советами по созданию кукольного макияжа. Самый модный (без искр из глаз у окружающих) вариант и понятную инструкцию мы нашли у звездного московского визажиста Сергея Наумова. Заодно и попробуете средства собственного косметического бренда Сергея Sergey Naumov, по которым сходят с ума редакторы глянца и коллеги-визажисты и регулярно кладут в свои косметички звезды шоу-бизнеса.