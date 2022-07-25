Как сделать модный макияж в стиле Барби за пару минут

На волне всеобщей и неутихающей барбимании делимся с вами советами по созданию кукольного макияжа. Самый модный (без искр из глаз у окружающих) вариант и понятную инструкцию мы нашли у звездного московского визажиста Сергея Наумова. Заодно и попробуете средства собственного косметического бренда Сергея Sergey Naumov, по которым сходят с ума редакторы глянца и коллеги-визажисты и регулярно кладут в свои косметички звезды шоу-бизнеса.
1. Берем консилер и перекрываем им контур губ.
2. Наносим румяна в оттенке Keep on Loving чуть ниже скулы.
3. Растушевываем их спонжем по всей щеке.
4. Кремовой помадой в оттенке Pastel Echo прорисовываем губы бантиком и заполняем центр.
5. Щедро красим ресницы тушью Suprematic.
6. Пинцетом склеиваем нижние ресницы в пучки.
Вуаля! Получился свежий и ненавязчивый барби-макияж. Наряжаемся в розовое мини-платье и отправляемся собирать комплименты.
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