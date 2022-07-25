Врач-косметолог рассказала о последствиях увеличения губ

Контурная пластика губ ввиду быстроты проведения и выраженности результата очень популярна и востребована. В умелых руках профессионального врача, знающего тонкости анатомии, имеющего хороший вкус и художественный взгляд такая процедура может сделать пациента гораздо привлекательнее, не изменяя кардинально внешность.

Карташева Марина Сергеевна Врач-дерматолог, врач-косметолог клиники «Семейная» направление Beauty

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Как и любые вмешательства, контурная пластика губ может иметь постпроцедурные последствия — ранние и отсроченные. Среди ранних самым частым является отек, появление которого зависит от особенностей кровообращения и лимфоотока пациента, травматичности выбранной методики, свойств препарата, которым проводится процедура. Это явление временное, чаще всего разрешается самостоятельно, но для комфорта пациента врач может назначить различные косметические и лекарственные средства. В редких случаях, при выраженных отеках, могут проводиться физиотерапевтические восстанавливающие процедуры.

Вторым по частоте последствием являются синяки (гематомы). Их почти невозможно избежать при проведении контурной пластики иглой, так как губы очень хорошо кровоснабжаются, и сосуды пронизывают каждый миллиметр толщи мягких тканей. Для минимизации рисков кровоподтеков может быть применена специальная тупоконечная игла — канюля. Этот инструмент всегда является выбором при коррекции утраченных с возрастом объемов, если нет необходимости ювелирного исправления асимметрии.

Иногда встречается такое следствие контурной пластики, как несимметричность. Это может появиться при низкой квалификации врача, неправильной оценке анатомических особенностей, наличие рубцовой деформации, неправильно подобранной методике инъецирования, а также при неправильно выбранном препарате и несоответствии емкости мягких тканей к введенному объему. От всех этих причин может появиться и отсроченное последствие — миграция филлера. Препарат смещается в межтканевом пространстве и попадает за пределы красной каймы губ, в таком случае появляется эффект «утиных губ» или наблюдаются так называемые «гиалуроновые усы». При смещении препарата в очень поверхностные слои под слизистую образуются гиалуроновые кисты, которые доставляют много неудобства и меняют чувствительность губ. Также образование кист наблюдается при перенесенных инъекциях нерассасывающихся филлеров, которые в настоящее время запрещены.

Еще одно последствие, более часто встречающееся после негиалуроновых наполнителей — это фиброз. Ткани губ становятся более плотными, неровными, бугристыми, меняют цвет. Это состояние возможно устранить только хирургическими методами.

Также хочется отметить возможные последствия, которые крайне сложно спрогнозировать. Это случаи герпетической инфекции и нарушение кровообращения. В первом случае, если пациент страдает хроническим лабиальным герпесом, возможно превентивно начать прием противовирусного препарата, чтобы избежать обострения и не нарушить процесс реабилитации после коррекции губ. Если же дебют герпеса спровоцировала контурная пластика, то врач проводит дифференциальную диагностику и назначает лечение. При отсутствии вовремя начатой терапии процесс может закончиться образованием рубцов и асимметрии.

Во втором случае, при нарушении кровообращения, последствия могут быть еще более грозными. Если вовремя не принять меры по восстановлению проходимости сосудов, некроз может затронуть не только губы, но и окружающие ткани. Процесс может обезобразить лицо, что потребует, длительной дорогостоящей реабилитации.