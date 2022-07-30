Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
3 часа назад

Что такое "восточный эликсир молодости" и как он помогает женщинам

Мира Маркина

Ежегодно косметологи и другие эксперты в мире красоты придумывают все более изощренные средства и процедуры, которые помогают женщинам сохранять привлекательность. Но даже несмотря на это, многие девушки продолжают доверять народным методам, которые не требуют больших затрат и времени, но при этом остаются эффективными.

Что такое "восточный эликсир молодости"
Фото: unsplashunsplash

В частности, на Востоке многие женщины регулярно употребляют "эликсир молодости", который, по их мнению, действительно способен отсрочить старение. Подробнее об этом средстве – в материале "Рамблера".

Считается, что всего одна чайная ложка этого напитка в день способна разгладить морщины, очертить овал лица и даже добавить блеска глазам.

Секретные ингредиенты для приготовления средства не требуются: все, что нужно, скорее всего уже есть на вашей кухне. Вам потребуются лимон, мед и оливковое масло.

Чтобы приготовить волшебный эликсир, нужно сделать следующее:

1. Выжмите 100 мл лимонного сока

2. Смешайте сок с 200 г натурального меда и 50 мл оливкового масла

3. Выпивайте чайную ложку эликсира натощак ежедневно

Поговаривают, что средство оказывает чудодейственный эффект не только на внешность, но и на общее состояние организма: вы почувствуете прилив бодрости и сил.

Перед применением средства обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. В некоторых случаях данный напиток может быть противопоказан.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители