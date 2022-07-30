Что такое "восточный эликсир молодости"

Ежегодно косметологи и другие эксперты в мире красоты придумывают все более изощренные средства и процедуры, которые помогают женщинам сохранять привлекательность. Но даже несмотря на это, многие девушки продолжают доверять народным методам, которые не требуют больших затрат и времени, но при этом остаются эффективными.

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В частности, на Востоке многие женщины регулярно употребляют "эликсир молодости", который, по их мнению, действительно способен отсрочить старение. Подробнее об этом средстве – в материале "Рамблера".

Считается, что всего одна чайная ложка этого напитка в день способна разгладить морщины, очертить овал лица и даже добавить блеска глазам.

Секретные ингредиенты для приготовления средства не требуются: все, что нужно, скорее всего уже есть на вашей кухне. Вам потребуются лимон, мед и оливковое масло.

Чтобы приготовить волшебный эликсир, нужно сделать следующее:

1. Выжмите 100 мл лимонного сока

2. Смешайте сок с 200 г натурального меда и 50 мл оливкового масла

3. Выпивайте чайную ложку эликсира натощак ежедневно

Поговаривают, что средство оказывает чудодейственный эффект не только на внешность, но и на общее состояние организма: вы почувствуете прилив бодрости и сил.