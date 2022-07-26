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3 часа назад

Хайди Клум оголилась на камеру и показала результат фанатам

Lenta.ruиещё 2

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе и показала результат фанатам в соцсети. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Хайди Клум оголилась на камеру и показала результат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летняя знаменитость оголилась на камеру, позируя лежа на кровати с балдахином. На размещенном черно-белом изображении манекенщица прикрывает обнаженное тело руками. Фотограф, чье имя не раскрывается, запечатлел Клум с распущенными волосами и без макияжа на лице. «Возвращайся в кровать, малыш», — подписала она упомянутую публикацию.

Известно, что модель отключила возможность комментировать публикацию, а также видеть количество лайков от пользователей сети.

В июне 18-летняя дочь супермодели Хайди Клум Лени снялась в пляжном образе и восхитила фанатов. Манекенщица опубликовала серию кадров, на которых позировала в розовом бикини с цветочным принтом бренда Frankies Bikinis стоимостью 175 долларов (10 тысяч рублей). «Мама и дочка — шикарные девушки», — писали поклонники в комментариях.

Красота,Обнаженные модели,Хайди Клум,
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