Почему тональный крем плохо ложится на вашу кожу

Без идеальной кожи трудно представить отличный образ, даже если вы используете профессиональную косметику. Однако очень часто тональный крем ложится совсем не так, как нам нужно — не сочетается с остальными средствами, «полосит» или же проваливается в поры. В чем же может быть проблема? Об этом мы поговорили с профессиональным визажистом.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Вы наносите слишком много средства

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Некоторые женщины искренне уверены, что из тонального крема необходимо сотворить второе лицо на своем собственном. Буквально нарисовать новое. Но такой подход приведет лишь к тому, что покрытие будет максимально неестественным, если вы положите на кожу больше двух слоев. Также стоит учитывать плотность самого средства — выбирайте флюиды для ежедневного использования, если вы положите даже несколько слоев, такой крем не будет смотреться маской. А все несовершенства вы можете скрыть корректором и консилером.

Ваша кожа не готова к нанесению

Еще одной причиной, почему у вас возникают проблемы с тональным средством, может быть неправильная подготовка кожи к нанесению тона. Обязательно используйте увлажняющее средство перед нанесением крема, при этом важно помнить, что любой сыворотке или питательному средству необходимо дать время, чтобы впитаться. Если же вы будете наносить тональную основу на кожу без «подпитки», будьте готовы, что крем подчеркнет все мелкие морщинки и кожа быстро потеряет влагу. А если вы будете наносить крем сразу же на питательное средство, которое не успело впитаться, тональный крем скатается через пару часов.

Вы не используете праймер

Как правило, без хорошего праймера не обойтись, если вы делаете вечерний макияж или собираетесь на важное событие, где необходим основательный мейкап. В такой ситуации вам необходим качественный праймер, лучше всего, если он будет силиконовым. Такое средство сможет выровнять кожу и скрыть мелкие поры, тем самым создав отличную основу для перекрытия тональным кремом и закрепления пудрой.

Вы не чистите кисти и спонжи