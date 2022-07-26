Ученые: критерий красоты по «золотому сечению» — полная чушь

Существует так называемый тест «золотого сечения». По нему самой красивой женщиной в мире признали Эмбер Херд, бывшую жену Джонни Деппа. Этот тест оценивает красоту лица человека на основе того, насколько его пропорции близки к «золотому сечению». Но действительно ли это работает?
Золотым сечением вообще называют наилучшее, единственное в своём роде отношение частей и целого, при котором отношения частей между собой и каждой части к целому равны. Среди тех, кто продвигает золотое сечение как меру красоты, косметический хирург Стивен Р. Марквардт. Например, он утверждал , что идеальное лицо должно иметь рот в фи (примерно 1,6) раз шире, чем нос. Также Марквардт создал геометрическую маску для лица, которая представляет «идеальные» пропорции.
Чтобы изучить «привлекательные» лица, Марквардт измерил пропорции киноактёров и моделей. Якобы они подходили под стандарт. С тех пор утверждения Марквардта были опровергнуты, а критерий золотого сечения подвергся сомнению.
Во-первых, пластический хирург не учитывал людей разных этничностей, лица которых вряд ли будут соответствовать полученной маске. При этом восприятие красоты зависит от культурных факторов. Во-вторых, в настоящее время нет никаких доказательств того, что золотое сечение определяет красоту лица или любую визуальную красоту в этом отношении. Вы можете проверить это самостоятельно. Ниже представлены прямоугольники с соотношениями φи:1, 3:2, 1,414:1, 4:3 и 1:1. Красивее ли какой-то из них?