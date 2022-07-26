Ученые: критерий красоты по «золотому сечению» — полная чушь

Существует так называемый тест «золотого сечения». По нему самой красивой женщиной в мире признали Эмбер Херд, бывшую жену Джонни Деппа. Этот тест оценивает красоту лица человека на основе того, насколько его пропорции близки к «золотому сечению». Но действительно ли это работает?

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Золотым сечением вообще называют наилучшее, единственное в своём роде отношение частей и целого, при котором отношения частей между собой и каждой части к целому равны. Среди тех, кто продвигает золотое сечение как меру красоты, косметический хирург Стивен Р. Марквардт. Например, он утверждал , что идеальное лицо должно иметь рот в фи (примерно 1,6) раз шире, чем нос. Также Марквардт создал геометрическую маску для лица, которая представляет «идеальные» пропорции.

Чтобы изучить «привлекательные» лица, Марквардт измерил пропорции киноактёров и моделей. Якобы они подходили под стандарт. С тех пор утверждения Марквардта были опровергнуты, а критерий золотого сечения подвергся сомнению.