Россиянкам назвали самые модные цвета волос на осень 2022

Стилистка студии PMP Beauty Анна Варшавская назвала россиянкам самые модные цвета волос на осень 2022 года. Соответствующие комментарии специалистки приводит издание Grazia.

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По словам эксперта, осенью в окрашиваниях преобладает теплая и темная цветовая гамма.

«Многие красятся в брюнеток, а блондинки выходят из холодного оттенка в теплый», — заявила Варшавская.

Так, в грядущем сезоне станут модными контрастно темные оттенки, такие как глубокий каштан, молочный и горький шоколад. Собеседница издания считает, что техники окрашивания, подразумевающие переход к упомянутым цветам, меньше навредят волосам после жаркого лета и придадут им здоровый вид. Вдобавок она пояснила, что темные тона лучше сочетаются с верхней одеждой.

В рейтинг актуальных окрашиваний осени также попали рыжие и натуральные цвета. Варшавская объяснила, что они отлично дополняют загар и смягчают черты лица, делая их более женственными.