Врач назвала главные причины старения кожи

Диетолог Анджали Мукерджи из Индии назвала главные причины старения кожи. Комментарии специалистки на эту тему приводит издание Hindustan Times.

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По словам врача, спровоцировать появление морщин и дряблость кожи могут курение и длительное употребление алкоголя.

«Эти привычки приводят к сухости кожи, темным кругам и снижению эластичности», — рассказала Мукерджи и добавила, что пыль из окружающей среды и ультрафиолет также повреждают клетки кожи, проникая в ее более глубокие слои.

Кроме того, доктор заявила, что люди, которые испытывают стресс на протяжении длительного времени, чаще всего подвержены развитию псориаза, экземы и розацеа. Помимо этого, недостаток сна провоцирует высыпания и ухудшает качество кожного покрова.

В завершение диетолог предупредила, что недостаточное потребление продуктов с содержанием омега-3 также вызывает старение кожи. Данный компонент питает кожу и насыщает ее, заключила врач.