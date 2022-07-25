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2 часа назад

Названа главная ошибка женщин при бритье ног

Lenta.ru

Представители американского бренда безопасных бритв Schick назвали главную ошибку женщин при эпиляции. Об этом пишет Pure Wow.

Названа главная ошибка женщин при бритье ног
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, вице-президент департамента исследований и разработок бренда Уильям Сальваторе отметил, что многие девушки пренебрегают процессом подготовки к процедуре, ключевым этапом которой является увлажнение кожи ног и интимных зон.

«Увлажнение кожи перед бритьем смягчает волосы, что позволяет станку лучше справляться со своей работой», — утверждает он.

Эксперт заявил, что эпиляция должна быть завершающим этапом во время купания, поскольку кожа будет предварительно очищена и смягчена. Перед манипуляцией он также советует наносить пену или крем для бритья, чтобы обеспечить лучшее скольжение лезвий.

Со специалистом соглашается и его коллега по подразделению Стейси Кровелл.

«Правильная подготовка кожи к удалению волос крайне важна. Особенно это касается более деликатных областей, в частности зоны бикини», — считает она. Менеджер по развитию компании порекомендовала смягчить упомянутые участки теплой водой, после чего укоротить волосы с помощью триммера. Проделав данную процедуру, можно приступать к бритью.

Ранее в июле блогерша Ким Ллойд раскрыла способ избавиться от раздражения на теле после бритья. В первую очередь юзерша посоветовала менять бритву после каждого пятого использования, а также иметь разные станки для ног и интимных частей тела. Кроме того, эксперт порекомендовала добавлять детское масло в крем для бритья.

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