Косметолог рассказал рецепт супермаски для лица

Косметолог Марият Мухина рассказала, как сделать маску красоты прямо у себя дома. Понадобится несколько ингредиентов.
«Нужно смешать чайную ложку йогурта, две чайные ложки меда, несколько капель свежезаваренного зеленого чая»,
– рассказывает Мухина «Вечерней Москве».
Довести супермаску до нужной рецептуры поможет сок лимона. С ним мед и йогурт дадут больший эффект. Также в маску можно добавить яичный желток.
Маску нужно держать на лице 20 минут, а затем смыть. Она поможет избавиться от пигмента и высыпаний на лице не хуже, чем косметологические процедуры.