Косметолог рассказал рецепт супермаски для лица

Косметолог Марият Мухина рассказала, как сделать маску красоты прямо у себя дома. Понадобится несколько ингредиентов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Нужно смешать чайную ложку йогурта, две чайные ложки меда, несколько капель свежезаваренного зеленого чая»,

– рассказывает Мухина «Вечерней Москве».

Довести супермаску до нужной рецептуры поможет сок лимона. С ним мед и йогурт дадут больший эффект. Также в маску можно добавить яичный желток.