Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
1 час назад

Что известно о “Мисс Россия-2022” Анне Линниковой

Мария Каткова

Новой “Мисс Россией” стала 22-летняя модель Анна Линникова. Девушка живет в Санкт-Петербурге и родилась в Оренбурге. На звание самой красивой девушки России претендовали 125 девушек, в финал прошли лишь 25 из них. Победительницу определило жюри конкурса. О том, что известно о “Мисс Россия-2022” — в материале “Рамблера”.

Что известно о “Мисс Россия-2022” Анне Линниковой
Фото: СоцсетиСоцсети

Победительница конкурса родилась в Оренбурге, еще в юности она переехала в Санкт-Петербург. Еще в молодости Анна попала в модельный бизнес и ездила работать за границу, преимущественно в азиатские страны, где она пробыла шесть лет. Сейчас она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, на специальности реклама и связи с общественностью.

Соцсети

В своих социальных сетях девушка делится кадрами из жизни. Она регулярно занимается спортом, готовит себе диетические блюда и очень много путешествует. В ее профиле можно найти фото из разных стран: Мальдивы, Южная Корея, Индонезия, малайзия — преимущественно экзотический отдых.

Также известно, что помимо дохода от модельного бизнеса, у Анны есть собственный бренд одежды, который она создала и развивает. Также новая “Мисс Россия” владеет иностранными языками. Она может свободно разговаривать на английском и занимается изучением французского.

Соцсети

Девушке уже пророчат большое будущее в модельном бизнесе. Многие комментаторы заметили ее сходство с моделью Натальей Водяновой, которая смогла сделать головокружительную карьеру в мире моды.

Красота,Наталья Водянова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители