Что известно о “Мисс Россия-2022” Анне Линниковой

Новой “Мисс Россией” стала 22-летняя модель Анна Линникова. Девушка живет в Санкт-Петербурге и родилась в Оренбурге. На звание самой красивой девушки России претендовали 125 девушек, в финал прошли лишь 25 из них. Победительницу определило жюри конкурса. О том, что известно о “Мисс Россия-2022” — в материале “Рамблера”.

Фото: Соцсети Соцсети

Победительница конкурса родилась в Оренбурге, еще в юности она переехала в Санкт-Петербург. Еще в молодости Анна попала в модельный бизнес и ездила работать за границу, преимущественно в азиатские страны, где она пробыла шесть лет. Сейчас она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, на специальности реклама и связи с общественностью.

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В своих социальных сетях девушка делится кадрами из жизни. Она регулярно занимается спортом, готовит себе диетические блюда и очень много путешествует. В ее профиле можно найти фото из разных стран: Мальдивы, Южная Корея, Индонезия, малайзия — преимущественно экзотический отдых.

Также известно, что помимо дохода от модельного бизнеса, у Анны есть собственный бренд одежды, который она создала и развивает. Также новая “Мисс Россия” владеет иностранными языками. Она может свободно разговаривать на английском и занимается изучением французского.

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