Полная модель раскрыла простой способ выглядеть стройнее на фото в купальнике

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Полная модель из Лондона, Великобритания, Изабелла (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ выглядеть стройнее на фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Активистка бодипозитива запечатлела себя на камеру в слитном купальнике с глубоким декольте оливкового цвета. Девушка сравнила свое тело на снимках с использованием ретуши и определенных хитростей позирования и в расслабленном виде.

Так, на одних кадрах талия кажется стройной, а рельеф кожи — менее выраженным. В то же время на других блогерша выглядит полнее. Для того чтобы добиться такого результата, британка встала, скрестив ноги, одну руку положила на бедро, другую подняла к волосам. Кроме того, визуально стройнее ее сделал загар.

В тексте публикации инфлюэнсер призвала подписчиков перестать сравнивать себя с моделями на фото в соцсетях, поскольку они зачастую сделаны с применением фильтров, специальных ракурсов и освещения.