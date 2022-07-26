Самые популярные пластические операции лица у россиян

Хирург Аль-Юсеф перечислил самые популярные пластические операции лица среди россиян. На эту тему основатель медцентра DMC высказался в интервью «Газете.Ru».
Собеседник издания рассказал, что чаще всего пациенты от 30 лет просят решить проблему нависшего века.
«Связано это с тем, что область вокруг глаз резко выдает возраст, особенно если с возрастом увеличивается отечность или образуются грыжи»,
— рассказал он.
Кроме того, по словам врача, соотечественники от 18 до 25 лет нередко прибегают к ринопластике, подразумевающей коррекцию формы носа. Доктор считает, что в данный период жизни молодежь начинает сравнивать себя с другими людьми и стремится выглядеть не хуже окружающих.
В список распространенных хирургических вмешательств также вошла подтяжка лица, актуальная для посетителей клиники старше 45 лет.
«В этом возрасте люди начинают замечать возрастные изменения во внешности, которые визуально им неприятны и которые они хотят исправить, чтобы выглядеть свежее и моложе»,
— уточнил медик.