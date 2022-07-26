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20 минут назад

Самые популярные пластические операции лица у россиян

Lenta.ru

Хирург Аль-Юсеф перечислил самые популярные пластические операции лица среди россиян. На эту тему основатель медцентра DMC высказался в интервью «Газете.Ru».

Самые популярные пластические операции лица у россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседник издания рассказал, что чаще всего пациенты от 30 лет просят решить проблему нависшего века.

«Связано это с тем, что область вокруг глаз резко выдает возраст, особенно если с возрастом увеличивается отечность или образуются грыжи»,

— рассказал он.

Кроме того, по словам врача, соотечественники от 18 до 25 лет нередко прибегают к ринопластике, подразумевающей коррекцию формы носа. Доктор считает, что в данный период жизни молодежь начинает сравнивать себя с другими людьми и стремится выглядеть не хуже окружающих.

В список распространенных хирургических вмешательств также вошла подтяжка лица, актуальная для посетителей клиники старше 45 лет.

«В этом возрасте люди начинают замечать возрастные изменения во внешности, которые визуально им неприятны и которые они хотят исправить, чтобы выглядеть свежее и моложе»,

— уточнил медик.

Красота,
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