Самые популярные пластические операции лица у россиян

Собеседник издания рассказал, что чаще всего пациенты от 30 лет просят решить проблему нависшего века.

«Связано это с тем, что область вокруг глаз резко выдает возраст, особенно если с возрастом увеличивается отечность или образуются грыжи»,

Кроме того, по словам врача, соотечественники от 18 до 25 лет нередко прибегают к ринопластике, подразумевающей коррекцию формы носа. Доктор считает, что в данный период жизни молодежь начинает сравнивать себя с другими людьми и стремится выглядеть не хуже окружающих.