Реальные отзывы: стоит ли покупать мини-холодильник для косметики

Портативный мини-холодильник предназначен для хранения косметических средств или лекарств. Действительно ли он нужен? Изучили преимущества мини-холодильников и реальные отзывы покупателей.
Мини-холодильники необходимы для правильного хранения косметики. Как пишут производители, в них можно положить тканевые маски, патчи, крема, сыворотки, а также средства с натуральными ингредиентами в составе.
Холодильники бывают объемом до 10 литров и поддерживают температуру около 8-12 градусов. Некоторые, с дисплеем, - от 0 до 20 градусов. По функционалу они, как правило, ничем не отличаются друг от друга. В зависимости от модели холодильник может поддерживать также теплые температуры.
Косметологи говорят, что хранить косметику в ванной комнате нельзя из-за перепадов температур и постоянной влажности: бьюти-средства нуждаются в прохладном темном месте. Холодильник помогает продлить срок службы косметики. Кроме того, некоторая косметика, например, тоники лучше работают, если их хранить в холоде.
Однако некоторые дерматологи считают, что если на косметическом средстве не написано, что его надо хранить при определенных температурах в холодильнике, делать это необязательно.
Как пишут в отзывах покупатели, мини-холодильник - удобная альтернатива обычному холодильнику и необходимая вещь для косметики.
"Лично для меня преимущества этого холодильника таковы:
1. Все необходимые средства хранятся в темном прохладном месте, даже если не включать режим охлаждения. Можно включать его всего на несколько часов, или только в жаркое время года. На Ваше усмотрение.
2. Они защищены не только от света и жары, но и от пыли. Гораздо легче вытереть пыль с одного холодильника, чем со всех баночек и скляночек.
3. Охлаждённые средства оказывают бодрящий эффект, помогают устранить отёки и сузить поры.
4. Также можно положить в него роликовый массажёр для охлаждения, массаж будет вдвойне приятен.
5. Не надо занимать место в обычном холодильнике кремами и сыворотками, все необходимое хранится под рукой";
"Незаменим летом. Поставила его в гардеробной, рядом со спальней";
"Идеален для сывороток";
"Сплошное достоинство )))мои кремы, масочки, патчи теперь приятно охлаждаются)";
"Очень удобно хранить крема и не бегать на кухню в холодильник";
"Теперь не нужно хранить косметические штучки в основном холодильнике! Размер небольшой, но все что нужно поместится, в дверце можно хранить несколько тканевых масочек".
Мини-холодильник можно брать с собой в путешествие:
"Хорошо охлаждает. Есть автомобильный шнур, также работает от 220V. Имеет функцию подогрева!!! В машине на дальних автомобильных поездках с детьми - хорошая тема!";
"Прекрасный мини-холодильник в быту дома, есть возможность взять c собой в автомобиль и на дачу. Хранить можно все, что поместиться туда, как лекарства, так и косметику и даже некоторые продукты, советую приобрести".
Из минусов, по словам покупателей, - небольшая вместительность и шум.
"Функции свои выполняет, храню крема, косметику, шумноват, спать в одном с ним помещении не вариант, у меня стоит в ванной и все равно муж его иногда выключает, ему мешает шум, места не много, но несколько банок поместится";
"Малюсенький. Максимум 2 банки пива. Хотя бы на 3-4 см по внутренним размерам добавить - было бы очень замечательно! Вентилятор шумит. Но при закрытой двери в ванну не слышно и не критично";
"Шумит как советский пылесос, собирает уйму пыли и занимает место";
"Не совсем поняла, зачем он мне был нужен, мало места для хранения баночек и скляночек";
"Для домашнего ухода ничего не вмещается . Если в поездку , то ок ".