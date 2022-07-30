Реальные отзывы: стоит ли покупать мини-холодильник для косметики

"Функции свои выполняет, храню крема, косметику, шумноват, спать в одном с ним помещении не вариант, у меня стоит в ванной и все равно муж его иногда выключает, ему мешает шум, места не много, но несколько банок поместится";



"Малюсенький. Максимум 2 банки пива. Хотя бы на 3-4 см по внутренним размерам добавить - было бы очень замечательно! Вентилятор шумит. Но при закрытой двери в ванну не слышно и не критично";



"Шумит как советский пылесос, собирает уйму пыли и занимает место";



"Не совсем поняла, зачем он мне был нужен, мало места для хранения баночек и скляночек";



"Для домашнего ухода ничего не вмещается . Если в поездку , то ок ".