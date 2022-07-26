Самые эффективные антивозрастные операции

Никто не хочет стареть, а еще меньше мы хотим видеть на своем лице визуальные признаки возраста. Морщины и складки, поплывший овал лица и брыли, «кольца Венеры» превращают юную душой женщину не только внешне, но и внутренне. Пластические операции могут успешно обратить этот процесс. О пяти самых действенных и популярных рассказывает пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Что происходит с тканями лица с возрастом?

Видео дня

Кожа и мышцы лица, как и все ткани в организме, с течением времени теряют тонус. Снижается тургор и упругость, мышцы и кожа перестают плотно прилегать к костям черепа и под действием гравитации начинают стремиться вниз. Образуется провисание, морщины, контуры и черты лица перестают быть такими четкими, как в юности. Остановить эти процессы нереально, но возможно скорректировать именно их визуальные проявления. Все антивозрастные пластические операции направлены именно на это. Кстати, их часто делают не только женщины, но и мужчины, ведь сильный пол тоже хочет хорошо выглядеть в любом возрасте.

Какие пластические операции помогают избавиться от признаков возраста?

Ринопластика

Нос, как и все части лица, также подвержен старению. С возрастом кончик может удлиниться, некрасиво провиснуть и загнуться, заставляя вспомнить о колдуньях из сказок с пугающим крючковатым носом. Крылья носа могут деформироваться, может стать более заметна горбинка, а также часто проявляются проблемы с дыханием. Комплексная операция риносептопластика позволяет скорректировать мягкие ткани носа, чтобы убрать возрастные изменения, а также предполагает коррекцию носовой перегородки для восстановления нормального дыхания. Результат — идеальный и внешне, и внутренне нос.

Блефаропластика

Хирургическая коррекция зоны вокруг глаз — одна из самых востребованных пластических операций с выраженным антиэйдж-эффектом. Именно кожа век стареет раньше всего, и даже на визуально молодом лице могут оказаться возрастные глаза с заметными морщинами, провисшими веками, мешками и грыжами. Блефаропластика помогает быстро и эффективно избавиться от этих проблем, а также скорректировать разрез глаз, придать векам красивую форму или добавить модный «лисий» взгляд.

Подтяжка лица

Из названия очевидно, что эта операция предполагает получение подтянутого лица с четкими контурами и комплексное избавление от признаков возраста. Существует несколько методик подтяжки – круговая, коронарная, эндоскопическая, височная и другие. В любом случае суть операции заключается в том, что хирург перераспределяет кожу лица так, чтобы убрать излишки и вернуть четкость контурам. Часто она проводится в комплексе со SMAS-лифтингом, то есть подтяжкой глубокого мышечного слоя. Так мы получаем очень естественный и долгоиграющий результат — свежее молодое лицо, которое останется таким еще не менее 15 лет.

Платизмопластика

Операция по коррекции зоны шеи часто проводится в комплексе с подтяжкой лица, чтобы разом избавиться от всех возрастных дефектов. Платизмопластика предполагает подтяжку платизмы — плоской мышцы шеи, протянувшейся от уголков губ до ключиц. Очень часто она с возрастом деформируется, вызывая появление так называемых колец Венеры — круговых морщин, предательски выдающих возраст своей обладательницы. Хирург возвращает этой зоне четкие контуры, устраняя провисание мышцы и убирая излишки кожи, чтобы шея снова была упругой и молодой.

Маммопластика