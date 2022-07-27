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4 часа назад

Лицо девушки раздулось и покрылось ожогами после дня на солнце

Lenta.ru

Жительница Великобритании показала последствия отказа от солнцезащитных средств после дня на свежем воздухе в летнее время. Ее историю приводит Ladbible.

Лицо девушки раздулось и покрылось ожогами после дня на солнце
Фото: Lenta.ruLenta.ru

23-летняя Руби Брюэр рассказала, что отправилась на музыкальный фестиваль Love Supreme Festival, который состоялся 2 июля в парке Glynde Place в Восточном Суссексе. По словам девушки, она забыла нанести на кожу крем с SPF-защитой, но не заметила изменений во внешнем виде по окончании мероприятия.

Однако через два дня после концерта девушка обнаружила, что ее лицо раздулось и покрылось ярко-красными ожогами. Героиня материала сразу отправилась в отделение неотложной помощи, где врачи поставили ей капельницу с антигистаминными препаратами, призванными уменьшить отек, который возник из-за аллергической реакции на солнце.

«Потребовалось три дня, чтобы мое лицо и тело пришли в норму после отравления солнцем. Кроме отека, я столкнулась с сыпью и множественными ожогами. Я была похожа на бурундука из-за огромных щек»,

— высказалась британка, призвав читателей издания постоянно пользоваться солнцезащитными кремами во избежание подобных ситуаций.

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