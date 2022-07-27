Что ждет тех, кто решится увеличить ягодицы

Тренд на увеличение ягодиц, появившийся шесть-восемь лет назад, даже не думает сдавать позиции и на полную катушку играет новыми красками.

Фото: Super.ru Super.ru

Джей Ло без всякой иронии называет эту часть тела главным активом и свою давным-давно застраховала на 300 тысяч долларов. Ну а запустив на днях линию средств для тела JLo Body by JLo Beauty, первым делом представила бальзам для ягодиц.

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Но если Дженнифер (как и Бейонсе) утверждает, что выиграла в генетическую лотерею плюс всю жизнь ходит в спортзал как на работу, то Карди Би, а также наши Анна Asti и Любовь Успенская не скрывают, что ягодицы мечты обрели благодаря пластике.

Заявления Ким Кардашьян в недавнем интервью американскому изданию Allure о том, что у нее «все свое», оставим на совести обладательницы этого богатства. На самом деле сегодня вообще о таком все чаще не молчат, а почему-то хвастаются.

Пока увеличение ягодиц на пике популярности и многие девушки, глядя на звезд, мечтают прибегнуть к пластике, мы решили выяснить, как же стать счастливой обладательницей выдающейся попы и не наломать дров — то есть не причинить вреда здоровью. Ну и какова цена вопроса, конечно.

Об этом мы поговорили со столичными гуру пластической хирургии: Георгием Чемяновым и Отари Гогиберидзе.

Хирургическое отделение

Оба эксперта констатируют, что в настоящий момент в арсенале хирургов две методики: эндопротезирование и так называемый липофилинг. Суть первой методики проста: в область ягодиц устанавливают анатомические силиконовые имплантаты, за счет них и увеличиваются объемы. В числе минусов такого метода основатель клиники CHEMYANOV medical lounge Георгий Чемянов называет возможное смещение имплантатов с течением времени.

«За счет регулярной нагрузки на ягодицы в положении сидя первоначальный результат нередко претерпевает изменения, — говорит Чемянов. — Становится виден контур имплантатов или вообще деформируется вся область. Еще они нередко заметны при наклоне и в коленно-локтевой позе».

Доктор предупреждает, что эндопротезирование не подходит очень худым девушкам, потому что в их случае имплантаты просто нечем скрыть и их видно абсолютно невооруженным глазом.

В список минусов эндопротезирования основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе добавляет осложнение в виде фиброза тканей.

«Образуется он или нет, зависит от нескольких факторов: от качества имплантата (нужно знать надежного производителя) и от индивидуальной реакции организма на чужеродный материал», — объясняет Отари. — Так что в этом случае приходится постоянно следить, чтобы имплантат был цел и невредим. Его разрыв быстрее всего может привести к фиброзу».

В общем и целом наши собеседники единогласны во мнении, что методика установки силиконовых имплантатов хоть и присутствует в прейскуранте клиник, но постепенно уходит в прошлое.

Индивидуальный подход никто не отменял, но в своей практике Георгий и Отари чаще используют липофилинг.

«Этот метод еще называют BBL, что расшифровывается как Brasilian Butt Lift, а на деле означает увеличение ягодиц собственным жиром, — говорит Чемянов. — Мы делаем липосакцию соседних областей — талии, рук, бедер, живота — и собранный жир вводим в ягодицы. Основной плюс процедуры я вижу в том, что в процессе операции мы не просто делаем большие ягодицы, а вылепливаем точеную фигуру: забираем там, где много, и добавляем, куда нужно».

Темное прошлое

Поначалу все шло не так гладко. Когда методика только появилась, в погоне за впечатляющими результатами хирурги порой перебарщивали и вводили в ягодицы чрезмерное количество жира. Вскоре по всему миру стали появляться данные о летальных исходах пациентов после процедуры липофилинга.

«Излишки жира попадали в сосуды и вызывали эмболию крупных сосудов. И в итоге смерть пациента, — рассказывает Чемянов. — Шесть лет назад на съезде пластических хирургов в Майами нам с коллегами было строго рекомендовано уменьшить объем вводимого жира. Тогда же появилась четкая схема: в какие слои и в каком объеме можно вводить жир, чтобы риска для жизни и здоровья пациента не было».

Получается, что сегодня, если хирург следует всем этим предписаниям, его операция будет безопасна для пациента. Не стоит, правда, забывать, что любая операция в принципе — это риск.

Но и у этой методики есть подводные камни. Камешки. Отари Гогиберидзе говорит, что после выполненного липофилинга определенный процент жировых клеток рассасывается, поэтому эффект, грубо говоря, нефиксированный. Да, он вполне долгоиграющий, но все же со временем уходит. Поэтому зачастую область ягодиц приходится корректировать.

Стройная теория

И снова очень худым девушкам, у которых жир во всех частях тела в дефиците, рассчитывать особо не на что: нет жира — нет попы как у Ким.

«Если неоткуда трансплантировать жир, то ничего не выйдет точно»,

— выносит вердикт Отари.

А вот у девушек средней комплекции как раз блестящие перспективы: они могут стать обладательницами осиной талии и выдающихся ягодиц. Фигура мечты для многих.

Готовность номер один

Обе операции проводятся под общим наркозом, поэтому сначала нужно обязательно сдать стандартные анализы и иногда УЗИ мягких тканей ягодиц.

«Важно, чтобы пациент был хорошо обследован, — рассказывает Отари. — Системные заболевания (сахарный диабет, эндокринные нарушения) являются абсолютным противопоказанием».

Сколько все удовольствие стоит?