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1 час назад

Танцовщица потратила миллионы рублей на внешность Памелы Андерсон

Lenta.ru

Британская танцовщица Джорджина Эпитропу ради внимания окружающих потратила миллионы рублей на внешность своего кумира — американской модели и актрисы Памелы Андерсон. Соответствующий материал приводит The Sun.

Танцовщица потратила миллионы рублей на внешность Памелы Андерсон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Эпитропу, она несколько раз увеличивала грудь, прибегала к липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, а также неоднократно делала инъекции ботокса и филлеров. Преображение обошлось женщине в 43 тысячи фунтов стерлингов (приблизительно три миллиона рублей).

«Мужчинам чаще всего нравится мой внешний вид, а женщины его ненавидят»,

— заявила она.

В то же время 39-летняя собеседница издания призналась, что стала задумываться об изменении внешности, поскольку в юные годы не пользовалась популярностью у противоположного пола.

«Хотя я всегда была уверена в себе, я была обычной девушкой, и на меня особо не обращали внимания. Я просто сливалась с фоном, но не хотела, чтобы моя жизнь прошла подобным образом»,

— пояснила уроженка города Кроли.

По мнению танцовщицы, каждый человек должен иметь возможность с помощью хирургического вмешательства изменить свой внешний вид так, как пожелает.

«Это может улучшить качество вашей жизни. (...) Я чувствую себя действительно счастливой от того, как выгляжу сейчас, и я никогда не жалела ни о чем, что сделала»,

— заверила героиня материала.

Красота,Памела Андерсон,
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