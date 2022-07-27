Как избавиться от запаха ног: рецепты ароматных ванночек

Неприятный запах ног провоцирует потливость, с которой мы особенно часто сталкиваемся в летний период. Увы, даже самая "дышащая" обувь не уберегает от пота.

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Если ваши ноги особенно восприимчивы к поту и начали источать неприятный запах, не стоит отчаиваться. Достаточно ввести в свой уход ароматные ванночки для ступней. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Соляная ванночка

Данную процедуру можно проводить лишь в случае, если на стопах нет мелких ранок, порезов и открытых мозолей.

В половине ведра теплой воды растворите две чайные ложки английской соли, а затем окуните в ванночку ноги на 15 минут. Лучше всего после процедуры сразу отправиться ко сну.

Чайная ванночка

Заварите два пакетика черного чая в трех стаканах воды, а затем добавьте к заварке полведра холодной воды. Вуаля – осталось лишь погрузить ноги в ванночку на 15 минут.

Содержащиеся в чае кислоты обезвредят бактерии, которые отвечают за излишнее потоотделение. Делайте ванночку регулярно (хотя бы три раза в неделю), и результат не заставит себя долго ждать.

Ванночка с эфирными маслами