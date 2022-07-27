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1 час назад

Хирург раскрыла последствия инъекций ботокса для организма

Lenta.ru

Российский хирург Ольга Ованесова раскрыла последствия инъекций ботокса для организма. Комментарий эксперта приводит 5-tv.ru.

Хирург раскрыла последствия инъекций ботокса для организма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, данный препарат следует получать ограниченное количество раз и в небольшом количестве, учитывая оказываемое им действие. Так, он помогает избавиться от морщин, однако способствует застою жидкости в тканях.

«Я не приверженец применения ботулотоксина в косметологии, поскольку он увеличивает отеки, блокирует лимфодренаж»,

— отметила собеседница издания.

Кроме того, указанное средство может привести к серьезной аллергической реакции, выраженной в виде анафилактического шока.

«И это, соответственно, угроза жизни»,

— подчеркнула медик.

Красота,
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