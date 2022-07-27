Хирург раскрыла последствия инъекций ботокса для организма

Российский хирург Ольга Ованесова раскрыла последствия инъекций ботокса для организма. Комментарий эксперта приводит 5-tv.ru.
По словам специалистки, данный препарат следует получать ограниченное количество раз и в небольшом количестве, учитывая оказываемое им действие. Так, он помогает избавиться от морщин, однако способствует застою жидкости в тканях.
«Я не приверженец применения ботулотоксина в косметологии, поскольку он увеличивает отеки, блокирует лимфодренаж»,
— отметила собеседница издания.
Кроме того, указанное средство может привести к серьезной аллергической реакции, выраженной в виде анафилактического шока.
«И это, соответственно, угроза жизни»,
— подчеркнула медик.