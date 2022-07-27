Кейт Мосс призналась, что была напугана на съемке топлес для Calvin Klein

Кейт Мосс в интервью на радиошоу «Би-би-си» заявила, что чувствовала себя «уязвимой и напуганной» во время съемок культовой рекламной кампании 1992 года для Calvin Klein. Об этом пишет Page Six.

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Супермодель призналась, что ее воспоминания о съемках 1992 года — «не очень хорошие». Мосс, которой тогда было 17 лет, позировала без верхней одежды, сидя на актере Марке Уолберге. Это положение заставило ее чувствовать себя «полностью» объективированной.

«Я думаю, они играли на моей уязвимости. Я была совсем юной и невинной, так что Кельвину [Кляйну] это нравилось»,

— сказала модель.

Вспоминая о Уолберге, Мосс заявила: «Он был мачо, и все крутилось вокруг него. У него была большая свита. Я была простой моделью».

Мосс призналась, что перед важным днем она испытывала «сильное беспокойство», и ей прописали успокоительные.

«Перед съемками я действительно чувствовала себя неважно. В течение недели или двух я не могла встать с постели»,

— поделилась модель.