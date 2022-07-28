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33 минуты назад

Парикмахеры назвали стрижку для придания объема волосам

Lenta.ruиещё 1

Парикмахер Сал Сальседо из США и стилист Юки из Японии назвали стрижку для придания объема волосам. Соответствующий материал появился на сайте модного журнала Glamour.

Парикмахеры назвали стрижку для придания объема волосам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о стрижке с внутренними слоями.

«Внутренние слои создают движение и объем под прядями, при этом не изменяя их длину»,

— рассказал Сальседо и заявил, что упомянутая прическа отлично подходит обладательницам густых волос.

По словам специалиста, подобная стрижка не требует особого ухода.

«За ней очень легко ухаживать. Она позволяет сушить волосы естественным путем, без применения фена. Данный способ поможет надолго сохранить и поддерживать естественную текстуру ваших прядей»,

— пояснил он.

В заключение Юки объяснил, как сделать указанную прическу. Собеседник издания уточнил, что в процессе стрижки мастер должен срезать ножницами кончики у каждой пряди волос под вертикальным углом. Таким образом названные внутренние слои не будут сильно заметны, но при этом визуально прическа обретет желаемый объем.

Красота,
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