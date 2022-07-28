Парикмахеры назвали стрижку для придания объема волосам

Парикмахер Сал Сальседо из США и стилист Юки из Японии назвали стрижку для придания объема волосам. Соответствующий материал появился на сайте модного журнала Glamour .

«Внутренние слои создают движение и объем под прядями, при этом не изменяя их длину»,

«За ней очень легко ухаживать. Она позволяет сушить волосы естественным путем, без применения фена. Данный способ поможет надолго сохранить и поддерживать естественную текстуру ваших прядей»,

В заключение Юки объяснил, как сделать указанную прическу. Собеседник издания уточнил, что в процессе стрижки мастер должен срезать ножницами кончики у каждой пряди волос под вертикальным углом. Таким образом названные внутренние слои не будут сильно заметны, но при этом визуально прическа обретет желаемый объем.