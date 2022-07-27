Врач перечислила популярные и бесполезные бьюти-процедуры

В интервью журналу The Voice врач-косметолог Марина Моржанаева рассказала о наиболее бесполезных, но популярных косметологических процедурах.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг, по мнению эксперта, – деньги на ветер, поскольку он подходит только небольшому количеству женщин. Воздействие ультразвука на участки SMAS-слоя бесполезно, если клеток для замещения и регенерации старого коллагена нет. Более того, пациентам после процедуры рекомендована белковая диета. В противном случае желаемый эффект – подтянутый овал лица – не наступает.

Эффективность лазерной эпиляции также преувеличена, считает косметолог Моржанаева.

«На каждом участке кожи заложено определенное количество спящих луковиц, которые активируются не одновременно. Но нельзя гарантировать, что за один курс лазерной эпиляции получится удалить 100 процентов волос», — заявила она.

Также эксперт предупредила, что ультразвуковая чистка лица вряд ли поможет женщинам с открытыми и закрытыми комедонами, а также закупоренными порами. Им подойдет комбинированный вариант ухода.

Капельницы с глутатионом могут быть вовсе опасны, подчеркнула косметолог. Прежде чем идти за ударной порцией антиоксиданта, врач рекомендовала сдать анализы, чтобы определить эффективную дозу вводимого компонента.

Безинъекционная биоревитализация, по словам эксперта, имеет краткосрочный эффект. Когда коже необходимо постоянное увлажнение, то коктейль из сывороток (с гиалуроновой кислотой, витаминами и пептидами) будет бесполезен.