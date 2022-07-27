Реальные отзывы: помогают ли патчи с микроиглами

"Результат меня поразил. Не смотря на то, что они с микроиглами – никакой боли и дискомфорта я не почувствовала во время использования, наносила я их на ночь, а на утро патчи не сползли, остались на том же месте, что и были. Отметила, что за одну ночь у меня морщинки не так стали выражены под глазами, что не может не радовать! Но обязательно стоит весь курс пройти. Такого результата я еще нигде не встречала";