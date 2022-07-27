Реальные отзывы: помогают ли патчи с микроиглами

Патчи с микроиглами - относительно недавнее изобретение. В медицине они в основном используются для вакцинации от гриппа или для введение инсулина больным диабетом. А что насчет косметологии? Зачем они нужны и стоит ли их покупать? "Рамблер" изучил преимущества патчей с микроиглами и реальные отзывы покупателей.
Это домашний вариант мезотерапии. У патчей есть очень маленькие "иголки" из гиалуроновой кислоты, которые растворяются в коже и переносят активные вещества глубже, чем обычная косметика. При этом, по словам косметологов, они максимально безопасные. Проколы настолько маленькие, что дискомфорт даже не ощущается.
Патчи с микроиглами предназначены в основном для кожи вокруг глаз, а также для губ, носогубных складок и прыщей. Как пишут производители, они убирают морщины, отеки и увлажняют кожу. Патчи от акне имеют специальные микроиглы с ниацинамидом.
Одна из покупательниц в 30 лет боролась с морщинами под глазами. По ее словам, патчи с микроиглами - отличная альтернатива салонным процедурам:
"Морщинки разгладились. Кожа увлажнена, она стала более упругой и напитанной. Мне кажется, что даже пигментация немного уменьшилась. Ушла синева".
Аналогичные отзывы оставляют другие покупательницы:
"Результат меня поразил. Не смотря на то, что они с микроиглами – никакой боли и дискомфорта я не почувствовала во время использования, наносила я их на ночь, а на утро патчи не сползли, остались на том же месте, что и были. Отметила, что за одну ночь у меня морщинки не так стали выражены под глазами, что не может не радовать! Но обязательно стоит весь курс пройти. Такого результата я еще нигде не встречала";
"После применения патчей ситуация кардинально изменилась: кожа стала более подтянутой и упругой, неровности разгладились. Синяки стали менее выражены, почти незаметны. Такой замечательный эффект продлился несколько дней, затем отеки и синяки начали постепенно возвращаться, но уже не так заметны. Я думаю, если провести около 10 процедур, как советует производитель, эффект сохранится долгое время".
Однако некоторым патчи не помогли в борьбе с темными кругами под глазами:
"Мне 34 года, появились тёмные круги и мешки под глазами. Начитавшись положительных отзывов, приобрела патчи за 1480р за 2 штуки. Оставила по инструкции на очищенную кожу на ночь, утром результата не было( мешки на своих местах)".
Покупательницы также написали, что им использование патчей принесло больше дискомфорта, чем пользы:
"Снимать их очень больно, кожа нереально тянется во время снимания, слезы градом".